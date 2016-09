Fair Reisen * Kann ich das auch?“: Vortrag mit Frank Herrmann Blumen, Kaffee, Tee, Schokolade und andere Lebensmittel: Viele Bürgerinnen und Bürger sind bereits für das Thema *Fairer Handel“ sensibilisiert und konsumieren bewusster. Doch auch in der Tourismuswirtschaft werden Menschenrechte verletzt: Wasserknappheit, Landenteignung und ausgebeutetes Personal sind keine Seltenheit.

Am Mittwoch, 21. September, gibt Frank Herrmann im Rahmen der Fairen Woche in einem Vortrag einen allgemeinen Überblick über neue Entwicklungen im fairen Handel und geht insbesondere auf das Thema *Fair Reisen“ ein. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Weltladen Würzburg in der Plattnerstraße. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit zu diskutieren und Fragen an den Referenten zu stellen.

Frank Herrmann ist Diplombetriebswirt, Sachbuchautor und Journalist. In den vergangenen Jahren hat er sich als Fachmann für Fairen Handel und als Experte für nachhaltigen Tourismus einen Namen gemacht.

Er ist unter anderem Ko-Autor des Ratgebers *Fair einkaufen * aber wie?“ sowie Mitautor von Reiseführern über Peru/Bolivien (Marco Polo) und Guatemala (DuMont Reiseverlag). Außerdem verfasst er Zeitungs-, Zeitschriften und Webartikel für unterschiedliche Verlage und Portale.

Herrmann leitet unterschiedliche Entwicklungsprojekte, ist Organisator von Reisen in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Organisiert wird dieser Abend von der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Würzburg in Kooperation mit dem Würzburger Partnerkaffee, dem Weltladen Würzburg und der AGENDA 21.