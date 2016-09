47 Nachwuchskräfte starten bei der Stadt in ihr Berufsleben An ihrem ersten Tag wurden . 47 Nachwuchskräfte haben am gestrigen Donnerstag ihre Ausbildung bei der Stadt Würzburg begonnen. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen teilweise direkt nach ihrem Schulabschluss zur Stadt Würzburg, manche haben aber auch bereits eine Berufsausbildung absolviert oder waren bei der Bundeswehr. Bei der Stadt Würzburg werden sie in den kommenden Monaten in 18 verschiedenen Berufen * vom Verwaltungsangestellten bis hin zum Maskenbildner oder Wirtschaftsförderer ausgebildet. Zu Beginn ihrer Ausbildung werden die Nachwuchskräfte zwei Tage lang in den Aufbau der Stadtverwaltung und ihre neuen Arbeitsstellen eingeführt. Derzeit bildet die Stadt Würzburg insgesamt 110 Nachwuchskräfte in den unterschiedlichsten Berufen aus.