Rathaus lädt zum Tag der Offenen Tür Ein Bild aus dem Jahr 2014. . Mit einer bunten Leistungsschau präsentiert sich die Würzburger Stadtverwaltung am Tag der Offenen Tür parallel zum Stadtfest am Samstag, 17. September, von 10 bis 16 Uhr. Im Hof des historischen Rathauses zeigen verschiedene Abteilungen und Eigenbetriebe der Stadt einen Ausschnitt ihrer Aufgaben und Leistungen. Die Stadtreiniger, der Entwässerungsbetrieb und die Berufsfeuerwehr kommen mit Fahrzeugen. Insbesondere für Kinder wird einiges geboten sein: Eine Hüpfburg und Geschicklichkeitsspiele laden zum Mitmachen ein. Dank einer kleinen Druckerei kann man mit dem Fachbereich Kultur zusammen kreativ werden. Das Gartenamt wird sich dem Thema Stadtgrün und Stadtbäume widmen. Dazu passen natürlich thematisch auch die Infos der Tiefbauer in Sachen Radverkehr.



Unweit davon geht es in die Lüfte: Die Abteilung Geodaten und Vermessung zeigt, dass Flugdrohnen auch auf städtischen Baustellen zum Einsatz kommen. Im Rathaus geben zudem das Bürgerbüro und das Standesamt Einblicke in ihr großes Bür-gerservice-Spektrum. Mit dabei ist auch der Kulturspeicher mit einem Stand und der Fachbereich Personal zeigt, welche Ausbildungsberufe die Stadt anbietet.



Wer mehr über die Geschichte des Rathauses erfahren möchte, kann um 11 Uhr an einer Führung durch das Haus teilnehmen. Stadtrat Willi Dürrnagel wird zudem um 14.30 Uhr im Ratssaal seinen Lichtbildvortrag „Der Grafeneckart – 700 Jahre Rathaus“ präsentieren. Im März als das runde Jubiläum gefeiert wurde, fanden nicht alle Interessierten einen Sitzplatz bei diesem etwa 80-minütigen Vortrag. Auch Stadthei-matpfleger Dr. Hans Steidle bietet um 15.30 Uhr eine Führung an. Sein Thema: „Die Anfänge der kommunalen Selbstverwaltung und die Entstehung des Rathauses“. Treffpunkt für beide Führungen ist vor dem Eingang zum Gedenkraum im Grafen-eckart.



Oberbürgermeister Christian Schuchardt wird den Tag der Offenen Tür mittags im Rathaus-Innenhof eröffnen. Von 12.30 bis 14 Uhr steht er dann bei einer Sprech-stunde in seinem Amtszimmer (Zimmer 103) Rede und Antwort. Bürgermeister Dr. Adolf Bauer ist von 11 bis 12 Uhr (Zimmer

205) für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger da.