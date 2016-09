Patiententag zu Infektionen der Atemwege Beim Patiententag des Unikl . Am Samstag, den 17. September 2016, informieren lokale Experten am Zentrum für Operative Medizin des Uniklinikums Würzburg über die Möglichkeiten zum Vorbeugen, Erkennen und Behandeln von Atemwegsinfektionen. Anlass ist der 19. Deutsche Lungentag. Pneumonien, Infektexazerbationen (Verschlechterung des Gesamtzustands eines Atemwegserkrankten) und Tuberkulose sind nur einige Beispiele für durch Infektionen bedingte Atemwegsprobleme, denen sich viele Menschen in Deutschland nach wie vor stellen müssen. Die Medizin arbeitet seit Jahren an effektiven und verträglichen Präventions-, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund stellt der Verein Deutscher Lungentag e.V. seinen diesjährigen bundesweiten Aktionstag unter das Motto „Infektionen der Atemwege: vorbeugen, erkennen und behandeln".

Das Interdisziplinäre Thoraxzentrum Mainfranken (iTZM) beteiligt sich daran mit einer kostenfreien Patientenveranstaltung. Das iTZM ist eine gemeinsame Einrichtung des Uniklinikums Würzburg (UKW) und der Missionsärztlichen Klinik Würzburg. Am Samstag, den 17. September 2016, können Interessierte ab 9:00 Uhr in der Magistrale des Zentrums für Operative Medizin (ZOM) des UKW an der Oberdürrbacher Straße ihre Lungenfunktion messen lassen und das Ergebnis mit Experten besprechen. Weitere Stände bilden einen Informationsmarktplatz rund um die Themen der Lungenmedizin.



Vier Expertenvorträge im ZOM-Hörsaal

Um 10:00 Uhr startet im benachbarten Hörsaal ein Vortragsblock. Zu Beginn stellt Brigitte Ritz-Darkow die Selbsthilfegruppe für Asthma- und COPD-Kranke Würzburg vor. Die Sprecherin der Gruppe macht dabei deutlich, auf wie vielen unterschiedlichen Wegen sich Betroffene dieser nicht heilbaren chronischen Krankheiten gegenseitig helfen können.

Anschließend referiert Privatdozent Dr. Theo Pelzer, Leiter des Schwerpunkts Pneumologie an der Medizinischen Klinik und Poliklinik I des UKW, über die Bedeutung von Infektionen der Atemwege für den Verlauf chronischer Lungenerkrankungen. Nach seinen Beobachtungen führen Infektionen nicht nur zu einer akuten Verstärkung der Atemprobleme, sondern bestimmen je nach Art der Lungenerkrankung oftmals auch den langfristigen Verlauf und damit die Prognose der Erkrankung.

Als zweiter Referent des UKW präsentiert Prof. Helge Hebestreit, stellvertretender Direktor der Universitäts-Kinderklinik und der Leiter Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Mukoviszidose, Möglichkeiten, Infektionen der Atemwege vorzubeugen – wie zum Beispiel Handhygiene, Vermeidung des Kontakts zu Erregern, Impfungen und grundsätzlich hilfreiche Maßnahmen, wie ein aktiver Lebensstil.

Nach einer Pause greift ab 11:30 Uhr auch Dr. Stefan Baron das Thema „Vorbeugung“ auf. Der Pneumologe von der Fachabteilung Innere Medizin der Missionsärztlichen Klinik Würzburg, nimmt dabei den Impfschutz in den Fokus.

Letzter Experte der Vortragsreihe ist Prof. Berthold Jany, Chefarzt der Fachabteilung Innere Medizin der Missionsärztlichen Klinik Würzburg. Er stellt die zur Behandlung von Atemwegsinfektionen empfohlenen Antibiotika vor und zeigt auf, wie auch Problemkeime in den Griff zu bekommen sind.

Der Patienteninformationstag endet gegen 12:30 Uhr.