ervorragende Leistungen am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe Kurs 2012 bis 2015

Bi . Absolventinnen und Absolventen des kürzlich beendeten, dreijährigen Lehrgangs dürfen sich ab sofort nach erfolgreicher Prüfung Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen nennen und den Start ins Berufsleben wagen. Kurz zuvor erhielten 21 ehemalige Schüler, welche die Ausbildung von 2012 bis 2015 besuchten, Auszeichnungen für ihre hervorragenden Abschlüsse. Neben Urkunden gab es sogar einen Geldpreis für die Jahrgangsbeste. Damit steht die Würzburger Gesundheitspflege in bester Ausgangsposition.



Bereits seit 1932 ist die Krankenpflegeausbildung am Universitätsklinikum Würzburg institutionell fest verankert. Die Staatliche Berufsfachschule für Krankenpflege bietet 190 Ausbildungsplätze für angehende Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen und auch, mit einigen wenigen Ausbildungsplätzen, die Möglichkeit pflegerisches Fachwissen in einem dualen Pflegestudium weiter zu vertiefen und einen Bachelor of Science zu erhalten. Die Ausbildungsplätze - ob akademisiert oder nicht - der Staatlichen Berufsfachschule sind sehr begehrt, stellen sie doch ein sehr wichtiges Element in der Versorgungs- und Behandlungskette von kranken Menschen dar.



Auch 2016 gab es wieder in der Staatlichen Berufsfachschule für Krankenpflege am UKW zwei Gründe herzlich zu gratulieren. Zum einen bestanden 38 Schülerinnen und Schüler die dreiteilige Prüfung, in der sie ihr in rund 2500 Stunden Praxis und in 2100 Stunden Theorie erworbenes Fachwissen bewiesen. Die Schüler werden schriftlich, praktisch und mündlich geprüft. Die Transferleistung Theorie in die Praxis wird unter anderem während der praktischen Prüfung von den Prüflingen in Form von Selbstmanagement bei der Betreuung einer Patientengruppe und Erstellung einer Pflegeplanung gefordert. Ist die Prüfung bestanden, ist der Weg in den Pflegeberuf geebnet.



Besonders hervorragende Leistungen hatten 21 Schülerinnen und Schüler des letzten Ausbildungsjahrganges 2012/2015 erbracht. Unter ihnen stach besonders Elena Brandner hervor, die zusätzlich mit einem Geldpreis ausgezeichnet wurde.



Es gratulieren ganz herzlich:

Der Prüfungsvorsitzende der Regierung Unterfranken, Dr. Rainer Schuà sowie der gesamte Prüfungsausschuss, die Schulleitung Christine Hildebrandt, die Leitung der Berufsfachschule für Krankenpflege Gesine Hilse mit den Klassenleitungen Cornelia Wagner, Iris Scherer, Martina Janke und Carina Kirchner samt aller Lehrkräfte sowie UKW-Pflegedirektor Günter Leimberger.