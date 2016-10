Fünf Jahre Familienstützpunkte mit großem Spielplatzfest gefeiert v.li: Jörg Kieser (Kinder- . 2011 entschied die Stadt Würzburg, sich am Projekt Familienstützpunkte den Bayerischen Familienministeriums, zu beteiligen. Inzwischen gibt es im Stadtgebiet fünf Familienstützpunkte in den Stadtteilen Grombühl, Sanderau, Innenstadt, Zellerau und im Aufbau im Stadtteil Heidingsfeld. Das „kleine Jubiläum“ wurde im Stadtteil Grombühl und in Kooperation mit dem benachbarten Theater Spielberg gefeiert. Aktionsstände wie die Hüpfburg oder der Schminkstand luden die Kinder zum Mitmachen ein. Die Eltern konnten es sich bei sonnigem Herbstwetter und Kaffee und Kuchen gemütlich machen und nutzten die Zeit zum Austausch. Um 15.30 Uhr klingelten die „Wilden Kerle“ und luden Kinder und Eltern ins benachbarte Theater Spielberg ein.

Der Familienstützpunkt Grombühl in der Reiserstraße ist für viele Eltern eine wichtige und vertraute Anlauf- und Kontaktstelle geworden und auf kurzem Wege zu erreichen. Sozialpädagogische Fachkräfte haben ein offenes Ohr für die Fragen der Eltern zur Erziehung, sie organisieren offene Treffs zum Austauschen, bieten Hebammenbegleitung und Baby Café, laden Experten zu Elternkursen und Vorträgen ein und vermitteln an weitere, passgenaue Unterstützungsangebote für Familien.

„Familienstützpunkte tragen dazu bei, Eltern in geeigneter Weise in der Erziehungsarbeit ihrer Kinder zu unterstützen“, erklärt Christiane Matzewitzki, Mitarbeiterin im städtischen Sozialreferat und Koordinatorin für die fünf Familienstützpunkte in Würzburg.

Vorgestellt wurde auch die neue sozialpädagogische Ansprechpartnerin für den Familienstützpunkt Grombühl. Franziska Ruppert übernimmt die Elternzeitvertretung für Heike Hergenröther und wurde von den Familien herzlich begrüßt.