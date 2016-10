Reaktivierung des Bahnhaltepunkts Heidingsfeld West auf der Zielgeraden Staatssekretär Eck hat schriftlich angekündigt, dass der Halt Heidingsfeld West nun gegen Ende des Jahres in das Programm „Stationsoffensive Bayern“ von Deutscher Bahn AG und Freistaat Bayern offiziell aufgenommen werden soll. „Der Halt wird ein wichtiges Bindeglied zur Vernetzung der Stadt mit dem Umland und kommt so der gesamten Region zugute“ führt Oberbürgermeister Schuchardt aus. „Die Zusage zur Programmaufnahme, nachdem die letzte Hürde nun geschafft ist, freut mich sehr. Für die begleitende Unterstützung von Seiten der Landtagsabgeordneten Barbara Stamm, Oliver Jörg und Manfred Ländner, sowie Landrat Eberhard Nuß und Bürgermeister Björn Jungbauer aus Kirchheim möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“



Die nachträgliche Aufnahme des Bahnhaltepunkts Würzburg-Heidingsfeld West wurde bereits im April diesen Jahres von Staatssekretär Gerhard Eck zugesagt. Die Zusage stand unter dem Vorbehalt, dass das Eisenbahnbundesamt der Lösung des Fußwegs durch die Bahnunterführung zustimmt. So sollte sichergestellt werden, dass keine Planung angestoßen wird, die sich im Nachgang als nicht genehmigungsfähig herausstellt.



Im Sommer konnte die Stadt Würzburg die Genehmigungsfähigkeit des vom Stadtrat beschlossenen Ansatzes zur Verbreiterung des Gehsteigs bestätigen. Somit ist gelungen, diese Hürde aus dem Weg zu räumen und die Reaktivierung auf die Zielgerade zu führen. Parallel möchte der Freistaat bis zum Jahresende die Einbindung des Halts in das städtische ÖPNV-Netz vertraglich fixieren.