Das W-Café – Würzburg, Wir, Willkommen Das Mainfranken Theater Würzburg und das Museum im Kulturspeicher öffnen ihre Räume und laden künftig einmal im Monat zum W-Café ein, um für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung einen zentralen Treffpunkt zu etablieren. Der Auftakttermin von W-Café ist am kommenden Mittwoch, dem 26.10.2016, von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Foyer des Mainfranken Theaters.



Jeden letzten Mittwoch im Monat veranstalten das Mainfranken Theater und das Museum im Kulturspeicher von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr das W-Café, das abwechselnd in beiden Häusern stattfinden wird. Im W-Café haben interessierte Besucher die Möglichkeit, bei Kaffee, Tee und selbstgemachten Snacks ganz zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen, sich mit Informationen zum Leben und Wohnen in Würzburg zu versorgen oder einen Schachgegner zu finden. Verschiedene Angebote, bei denen auch an die jüngeren Teilnehmer gedacht wurde, runden die Nachmittage ab. So umfasst die Palette von Mitmach-Aktionen unter anderem Spiele, Tanz, Theater, kreative Workshops und Musik. Abwechslung ist also garantiert.



Das W-Café ist ein von der Stadt Würzburg und einer Vielzahl an Kooperationspartnern und Initiativen unterstütztes Projekt, das durch das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher und Freiwilliger entsteht. Der Besuch dieser monatlich stattfindenden Nachmittagsveranstaltung, die vom Miteinander, den Ideen und der Kreativität aller Teilnehmenden lebt, ist kostenlos.