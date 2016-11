Gedenken am Volkstrauertag Am Volkstrauertag wird der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht. Auch dieses Jahr werden Vertreter der Stadt Würzburg bei verschiedenen Veranstaltungen in der Innenstadt wie auch den Stadtteilen reden. Die zentrale Gedenkveranstaltung mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt sowie den Stadträten Sonja Buchberger, Willi Dürrnagel, Christiane Kerner und Sabine Wolfinger findet am Sonntag, 13. November, um 12 Uhr am Kriegerdenkmal im Husarenwäldchen statt.

Bereits am Samstag, 12. November, findet um 17 Uhr die erste Gedenkfeier zum diesjährigen Volkstrauertag am Ehrenmal in Heidingsfeld statt. Dort legen die Stadträte Heinz Braun, Willi Dürrnagel, Udo Feldinger, Christiane Kerner, Kurt Schubert und Sabine Wolfinger einen Kranz nieder.

Auf dem Hauptfriedhof wird am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr am Ehrenmal für die Opfer des 16. März wie auch am Heldenfriedhof von Stadträtin Sonja Buchberger ebenfalls ein Kranz niedergelegt. Um 11 Uhr legen auf dem Israelischen Friedhof von Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake zusammen mit den Stadträten Anke Stumpf und Aron Schuster einen Kranz nieder.

Bereits zuvor um 9.30 Uhr werden in Oberdürrbach durch die Stadträte Wolfgang Baumann und Sabine Wolfinger, um 10.45 Uhr in Lengfeld von den Stadträten Charlotte Schloßareck und Wolfgang Roth, und in Rottenbauer von den Stadträten Rainer Schott, Christiane Kerner und Udo Feldinger, um 11.30 Uhr in Unterdürrbach von der Stadträtin Sabine Wolfinger und um 11.30 Uhr in Versbach von den Stadträtinnen Judith Jörg, Helga Hoepffner und Micaela Potrawa Kränze niedergelegt.