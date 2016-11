Viele Eindrücke vom Viktoria-See In Mwanza hatten die Teilnehmer der Bürgerreise schon vier intensive Tage lang Eindrücke in Hülle und Fülle gesammelt, aber auch die Heimreise der Gruppe um Oberbürgermeister Christian Schuchardt sollte es noch einmal in sich haben und dauerte insgesamt über 20 Stunden. Los ging es auf dem kleinen, aber stetig wachsenden Flughafen der Partnerstadt. Hier wurden zunächst einige Koffer zusammengepackt, die so nicht zusammen auf der Waage hätten landen dürfen. Das Sortieren dieser unübersichtlichen Situation nahm das Personal eines Check-In-Schalters über eine Stunde in Anspruch. Einige Koffer wurden von den Reisenden noch einmal vom Rollfeld zurückgeholt und bekamen eine neue Banderole, die Pässe wanderten durch viele Hände. Nächster Halt war dann der Flughafen am Kilimandscharo: ein wenig größer und auch aus dem Ausland direkt erreichbar. Hier waren gut drei Stunden Wartezeit einkalkuliert, die man im kleinen Innenhof mit Snacks, seltenem Gratis-Internet und einigen Souvenirläden gut überbrücken konnte.



Zwei Handgepäck-Kontrollen später erreichte die Reisegruppe das Innere des Flughafens von Addis Abeba. Die wichtige Verkehrsdrehscheibe in Äthiopiens Hauptstadt platze aus allen Nähten. Wer hier bis zum geplanten Weiterflug in knapp vier Stunden eine Liege ergattern konnte, schlummerte glücklich und verfiel nicht in einen rastlosen Schlafwandel zwischen den Gates, betenden Muslimen auf einem gen Mekka ausgerichteten Teppicheck und überfüllten Restaurantbereichen.



Eigentlich blieb mehr als genug Zeit um entspannt in die nächste Großraum-Boeing Richtung Frankfurt zu kommen, hätte nicht noch einmal das Handgepäck überprüft werden müssen. Wie in Mwanza gab es hierfür letztlich nur einen funktionierenden Schalter, nur warteten hier diesmal gut 400 Passagiere. Und alle zogen sie dann die Schuhe aus, legten Gürtel und Geldbeutel in die Plastikwannen und präsentierten ihre Laptops und Kameras noch einmal extra.



Mit leichter Verspätung hob der Großraum-Jet Richtung Frankfurt ab. War man am Kilimandscharo noch bei rund 30 Grad in der Sonne gesessen, zeigte das Thermometer hier in den frühen Morgenstunden gerade einmal fünf Grad an. Ein schneller Kaffee, einige Falschabbieger auf dem Weg zum Shuttlebus. Dann aber ohne weitere Zwischenfälle auf die letzten 100 der rund 6000 Kilometer Entfernung zur Partnerstadt.



Vielleicht half diese lange Reisezeit aber auch beim ersten Verarbeiten und Sortieren der Eindrücke und Bilder die man in Mwanza zuvor sammeln durfte. Auf der Homepage der Stadt Würzburg findet sich nun eine Galerie mit 100 Bildern, die einen Überblick geben soll. Die meisten Bilder dürften sich ohne begleitende Worte erklären. Die Motive entstanden beim offiziellen Festakt oder auch bei den zahlreichen Projektpartnern der Stadt und des Vereins M.W.A.N.Z.A. Bereits im Juni standen diese Einrichtungen - meist aus dem Bereich „Bildung und Soziales“ - im Fokus des Jubiläumsprogramms. Damals besuchten Vertreter der Bürgergesellschaft Mwanzas die Partnerstadt Würzburg. Diese Bande wurden nun in Mwanza mit der Delegation, der auch Sozialreferentin Dr. Hülya Düber, Dr. Jakob Frommer vom Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz oder auch der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg, Prof. Dr. Matthias Frosch, angehörten , weiter vertieft.



Zu den Themen „Wirtschaftsstandort Mwanza“ und zur Klimapartnerschaft sind zu-dem noch Extra-Zwischenbilanzen/Pressemitteilungen in Arbeit.