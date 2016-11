Rotary Club Würzburg spendet 10.000 Euro an Krankenhaus in Mwanza Bild v.l.n.r.: Bürgermeiste . Die 50jährige Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und Mwanza in Tansania bot den feierlichen Rahmen für eine besondere Initiative des Rotary Clubs Würzburg. Beim Festakt in Mwanza überreichte Schatzmeister Prof. Dr. Ralf Jahn, Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt, einen Scheck über 10.000 Euro an das Bugando Medical Centre. Das Krankenhaus kämpft in Zusammenarbeit mit dem Missionsärztlichen Institut Würzburg gegen die Wurmkrankheit Schistosomiasis. Mwanza liegt direkt am Viktoriasee, einem Hochrisikogebiet für die Ansteckung mit der Tropeninfektion.

Die Spende des Rotary Clubs fließt in Medikamente und Aufklärungskampagnen