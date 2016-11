Großzügige Spende: Satellitenkarusell macht geflüchtete Kinder vom Reuterhaus glücklich Außenbereich aufgewertet: . Wie jedes Jahr an seinem Geburtstag sammelte Prof. Kurt Magar auch an seinem 82. Ehrentag wieder Spenden. Diesmal war es ihm ganz besonders wichtig, dass das gespendete Geld ausschließlich Kindern zugutekommt.

Eine für ihn willkommene Anlaufstelle für den gesammelten Betrag ist das Reuterhaus. Die Stadt Würzburg betreibt in dem ehemaligen Kreiswehrersatzamt eine Unterkunft für geflüchtete Familien. Als Prof.

Magar sah, dass den Kindern dort nur ein kleiner Sandkasten zum Spielen zur Verfügung steht, war ihm klar, dass seine Spenden dorthin fließen und die Kinder von seinem gesammelten Geld ein neues Gerät zum Spielen bekommen sollen. Auf dem Gelände des Reuterhauses wurde dann ein sog.

Satellitenkarusell aufgebaut, was sich hervorragend zum Liegen, Sitzen und im Kreis drehen eignet.

Über einen langjährigen Freund, Peter Bauer (Gründer der Allianz Agentur Bauer) wurde Prof. Magar auf den Allianz Kinderförderverein Bayern e.V. aufmerksam. Dieser unterstützt seit seiner Gründung 2002 vor allem Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe in ganz Bayern.

Aus eigener Kraft konnte Prof. Magar bereits 2000 Euro sammeln. Diese rundete die Allianz Stiftung großzügig auf 5000 Euro auf. Gemeinsam mit Dr. Michael Fridgen (Inhaber der Allianz Agentur Bauer) und Roland Weigand (Beauftragter der Allianz-Stiftung) wurde am Dienstag,

15.11.2016 der symbolische Scheck vor dem Satellitenkarusell im Hof des Reuterhauses überreicht.

Dr. Hülya Düber, Sozialreferentin der Stadt Würzburg nahm diesen mit großem Dank entgegen und freut sich sehr, dass den Kindern nun eine Abwechslung zum Alltag geboten wird. Auch Eva-Maria Barklind-Schwander, Ansprechpartnerin der Stadt Würzburg im Themenbereich Asylhilfe, ist glücklich, dass die Kinder ihren Bewegungsdrang nun an diesem neuen Karussell ausleben können.