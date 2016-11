StartHub² geht an den Start Oberbürgermeister Christian . Nach dem Erfolg des StartHub in der Sanderstraße gibt es jetzt das StartHub² im Stadtteil Grombühl.

Das im Jahr 2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technlogie im Rahmen des Bayerischen Stadtmarketingpreises mit dem zweiten Platz ausgezeichnete Projekt geht in die zweite Runde. Im Würzburger Stadtteil Grombühl findet sich in der Grombühlstraße 11 das StartHub². Analog dem "Original" in der Sanderstraße stellt die Stadt Würzburg Jungunternehmern Schreibtische gegen eine entsprechende Miete zu flexiblen Mietkonditionen zur Verfügung. Aktuell werden im StartHub² zwölf Schreibtische an insgesamt sechs Unternehmen aus der IT-, Kreativ- und Beratungswirtschaft vermietet. Unterstützt wird das Projekt auch dieses Mal wieder von der Sparkasse Mainfranken, dem Netzwerk Gründen@Würzburg und der Rechtsanwaltskanzlei Lexa. Die Schreibtische wurden von Nadine Lexa gesponsert.