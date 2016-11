Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Frau-Holle-Weg entwendet. Der Unbekannte war gewaltsam durch ein Fenster in das Haus gelangt und konnte sich unerkannt mit seiner Beute entfernen. Die Würzburger Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Abwesenheit der Bewohner von 16:00 bis 19:00 Uhr nutzte der Täter offensichtlich aus, um gewaltsam in das Haus einzubrechen. Dem Sachstand nach gelangte der Täter über ein Fenster in das Haus und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte er sich unerkannt mit seiner Beute. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Frau-Holle-Weges unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.