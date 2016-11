Nur noch 500 Tage bis zur Landesgartenschau! Würzburg zeigt Flagge Oberbürgermeister Christian . Heute sind es exakt 500 Tage bis zum Beginn der Landesgartenschau 2018 in Würzburg. Die Stadt Würzburg gab am Donnerstag den Startschuss für diese heiße Phase bis zur Eröffnung: Vor dem Ratssaal wurden Oberbürgermeister Christian Schuchardt und die Stadträtinnen und Stadträte von der Blaskapelle „Erpfrenbrass“ mit Pauken und Trompeten begrüßt und mit feierlicher Musik in den Rathaushof begleitet, wo der Oberbürgermeister die Flagge offiziell hisste.

Die Landesgartenschaufahne hatte Oberbürgermeister Christian Schuchardt gemeinsam mit einer Delegation des Würzburger Stadtrates mit Ablauf der 18. Baye-rischen Landesgartenschau in Bayreuth von Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe übernommen.

Die Landesgartenschau findet vom 12. April bis 7. Oktober 2018 in Würzburg statt.