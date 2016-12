Ludwig Paul wird neuer Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken Ludwig Paul (links) wird am . Bei der 119. Vollversammlung der Handwerkskammer für Unterfranken am Donnerstag, 15. Dezember, wählten die Mitglieder Ludwig Paul (51) zum neuen Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Ludwig Paul tritt am 1. Dezember 2017 die Nachfolge von Rolf Lauer an, der dann über zwölf Jahre lang das Amt innehatte.



„Ich freue mich sehr auf diese herausfordernde Aufgabe“, blickt Ludwig Paul nach seiner Wahl zum neuen Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken nach vorne. Er wird am 1. Dezember 2017 das Amt von Rolf Lauer übernehmen. Das unterfränkische Handwerksparlament wählte den 51-jährigen gebürtigen Aschaffenburger einstimmig zum neuen Hauptgeschäftsführer.



Stationen



Nach seiner Ausbildung zum chemisch-technischen Assistenten war Ludwig Paul unter anderem 14 Jahre lang als Abfallberater bei der Stadt Schweinfurt tätig. In dieser Zeit absolvierte er erfolgreich nebenberuflich ein Studium zum Betriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Würzburg. Seit 2006 ist Ludwig Paul stellvertretender Betriebsleiter beim Servicebetrieb Bau und Stadtgrün der Stadt Schweinfurt und Leiter der Verwaltung des Gesamtbetriebes. Zudem engagiert sich Ludwig Paul seit 2014 als Geschäftsführer der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Würzburg. Ludwig Paul wird zum 1. Juni 2017 in die Handwerkskammer für Unterfranken eintreten und ist vom 1. Dezember 2017 an als Hauptgeschäftsführer bestellt.



Beste Vernetzung



Der Entscheidung für Ludwig Paul ging ein aufwändiges und öffentliches Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Handwerkskammer für Unterfranken voraus. „Ich freue mich, mit Ludwig Paul einen Nachfolger für mich zu wissen, der die regionalen Strukturen kennt, bereits gut in regionaler Politik und Wirtschaft vernetzt ist und mit seinem verbindlichen Auftreten ein sehr guter Repräsentant für die Handwerkskammer für Unterfranken und das unterfränkische Handwerk sein wird“, so die Einschätzung von Rolf Lauer, der den Stab der Verantwortung zum 1. Dezember 2017 an Ludwig Paul übergeben wird.