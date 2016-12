Hawaii-Feeling in der Stadtbücherei: Ukulelen zum Ausleihen Instrumente zum Literatur: . Stadtbücherei Würzburg jetzt auch Ukulelen zum Ausleihen an. Die Ukulelen sind wie Bücher für vier Wochen entleihbar. Somit können sich Bibliothekskunden nicht nur mit Ukulele-Noten und -Fachliteratur eindecken, sondern das Instrument auch gleich mitnehmen und ausprobieren. Stadtbücherei und musik-butik ist es ein Anliegen, Menschen jeglichen Alters für aktives Musizieren zu begeistern. Oft ist die Hemmschwelle, sich ein eigenes Instrument zu kaufen, jedoch recht hoch. In einem ersten Schritt wurden der Stadtbücherei vier Ukulelen zur Verfügung gestellt. Ab sofort haben die Bücherei-Kund*innen also die Möglichkeit, sich erst einmal unverbindlich mit dem Instrument vertraut zu machen.

Wird das Angebot gut angenommen, ist die Spende weiterer Instrumente geplant * neben Ukulelen könnte es dann zum Beispiel auch Gitarren für Kinder und Erwachsene zum Ausleihen geben.