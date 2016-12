Fußball-Abenteuer in Mwanza - Lehrreiche Wochen für Trainer Grelics Das CCM Kirumba-Stadion in . „Toto oye!“ - Was es mit diesem Buchtitel auf sich hat, auch dieses Geheimnis lüftete nun Fußballtrainer Martin Grelics bei seiner Lesung im Jugendkulturhaus Cairo. Die familiäre Veranstaltung kurz vor Weihnachten bildete den Abschluss eines großen Jubiläumsjahres. 50 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Mwanza und Würzburg und knapp 50 Einzelveranstaltungen in einem Jahr dürften am Ende auch zusammen gekommen sein, die eindrucksvoll belegen wie lebendig und facettenreich der Austausch mit der zweitgrößten Stadt Tansanias ist. Da darf natürlich auch der Fußball nicht fehlen.



Grelics präsentierte einen mit vielen Bildern und kurzen Videos gespickten Bericht über seine Zeit als Trainer in der ersten Liga Tansanias. Beim Aufsteiger Toto Africans Mwanza gelang ihm in der Spielzeit 2015/16 sportlich ein sehr guter Einstand, doch das Organisatorische kostete mehr und mehr Nerven und nagte zuletzt an der

Psyche: „Ich kam nur noch selten zum Trainieren, musste immer wieder in Meetings Spielerstreiks verhindern, weil die Vereinsführung Gehälter schuldig blieb.“ Nach 13 Wochen beendete er schweren Herzens seine Mission.



Die einmalige Erfahrung, die erlebte Fußballbegeisterung und die tiefen Einblicke in das Land und die Stadt am Victoriasee, all dies möchte Grelics aber nicht missen. Es gab viele einzigartige Momente. „Ich habe diese Stelle jetzt schon acht Mal bei Lesungen vorgetragen und bekomme immer noch eine Gänsehaut“, kommentiert Grelics eine Passage zu seinem ersten Heimspiel, das gleich auch den ersten Heimsieg brachte. Durch ein 1:0 in der Nachspielzeit. Durch den Spieler, den die Offiziellen vor dem Spiel zuerst nicht auflaufen lassen wollten. Großer Freudentaumel mit allen Fans auf dem Spielfeld. Die Journalisten fragten sofort, ob nun der Meistertitel das Ziel wäre.



Der Vortrag wie auch das im Selbstverlag erschiene Buch sind voller Anekdoten und kurioser Details: zu unbespielbaren Plätzen, 30-stündigen Busfahrten oder Voodoozauberer der Gegner. Der persönliche Report zeigt auf, wie weit der Fußball in Tansania noch von professionellen Strukturen entfernt ist - aber auch von kommerziellen Auswüchsen. Das Ganze ist keine Abrechnung. Grelics zeigt viel Verständnis für die kulturellen Unterschiede und manche Sachzwänge. Als Trainer verdiente er umgerechnet 300 € im Monat und wohnte äußerst bescheiden im Vierbett-Zimmer, das Gleiche galt für die Stars des Erstligisten – zwei Kicker gingen noch einem weiteren Beruf nach.



Der Titel „Toto oye“ gibt die ganze Ambivalenz von Grelics Afrika-Abenteuer wider. Der Kampfruf der Mannschaft vor dem Spiel bedeutet übersetzt so viel wie „Auf geht’s, Toto!“. Wer das Kisuaheli deutsch ausspricht, ist aber schnell beim Seufzer „Oje!“.

Mit der vom Büro Würzburg International der Stadt Würzburg unterstützen Veranstaltung unterstützt Grelics wiederum das Sports-Charity-Mwanza-Projekt von Jürgen Seitz, einem langjährigen Weggefährten des Vereins M.W.A.N.Z.A. Das 170-seitige Paperback mit Fotoseiten kann für 10 € über die Homepage von Grelics’ Fußballschule Alpenkick (www.alpenkick.de) oder im Buchhandel geordert werden.