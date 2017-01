2016: So viele Geburten wie noch nie an der Würzburger Universitäts-Frauenklinik Beispiele aus den an der Wü . Die Würzburger Universitäts-Frauenklinik meldet für das Jahr 2016 wieder einen Geburtenrekord: An Unterfrankens größter Geburtsklinik fanden 1.938 Entbindungen statt. Damit setzt sich eine langjährige Aufwärtsentwicklung fort. So gab es im Jahr 2016 am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) „nur“ 1.352 Geburten, in 2015 waren es 1.922. Bei den 1.938 Entbindungen kamen im vergangenen Jahr 2.029 Kinder zur Welt. „Von diesen waren 179 Neugeborene Mehrlingskinder: Neben 86 Zwillingsgeburten fanden bei uns in 2015 auch eine Drillings- und eine Vierlingsgeburt statt“, berichtet Prof. Achim Wöckel. Der Direktor der Würzburger Universitäts-Frauenklinik fährt fort: „Gerade bei Mehrlings- und Frühgeburten sowie bei Risikoschwangerschaften zahlt sich die enge Kooperation der Frauen- mit der Kinderklinik aus.“ Wesentlich sei dabei die unmittelbare Nachbarschaft der neonatologischen Intensivstation mit dem Kreißsaal. So könne bei allen Geburten im Fall des Falles eine sofortige Präsenz der auf Neugeborene spezialisierten Kinderärztinnen und -ärzte sichergestellt werden. „Sehr vorteilhaft sind außerdem die gemeinsamen Besprechungen und Fallkonferenzen, bei denen die Neonatologen frühzeitig über den Schwangerschaftsverlauf informiert werden, um gemeinsam mit den Gynäkologen die Betreuung von Mutter und Kind zu planen“, erläutert Prof. Wöckel. In Zukunft sollen nach seinen Angaben weitere gemeinsame Konzepte entwickelt werden, die dann speziell dem Aufbau einer noch besseren Mutter-Kind-Bindung dienen sollen. „Insbesondere der geplante Neubau des Zentrums Frauen/Mutter/Kind wird zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, auch bei einer eventuell notwendigen Verlegung des Kindes die räumliche Nähe von Mutter und Kind zu erhalten“, kündigt der Klinikdirektor an.



Die beliebtesten Kindernamen 2016

Der beliebteste Name bei den letztjährig am UKW geborenen Mädchen war Sophia/Sofia inklusive Namenskombinationen wie Sophia Helene. 30 Mal entschieden sich Eltern dazu, ihr Kind so zu nennen. Auf den weiteren Plätzen folgen – jeweils auch hier immer mit Namenskombinationen – Emilia (27), Mila (19), Lena (17), Anna (16), Mia (15) Marie (14), Ella (14), Emma (13) und Sophie/Sofie (13). Als eher ausgefallen dürfen wohl Mädchennamen gelten wie Cagla, Chimsikandi Iris, Elora, Judäa, Pissan und Scham – sie wurden jedenfalls nur jeweils einmal vergeben.

Bei den Buben war der Name Maximilian mit 18 Nennungen führend. Noch deutlicher wird diese Spitzenposition, wenn man die 16 Mal gewählte Kurzform Max hinzunimmt sowie die acht Mal vergebenen Namenskombinationen wie Maximilian Ferdinand. Im weiteren Ranking folgen Elias/Elyas (22), Lukas/Lucas (20), David (19), Noah/Noa (19), Jakob/Jacob (18), Leo (18), Emil (17), Felix (17) und Jonas (16).

Namens-Exoten sind Bumba Fernando, Guglielmo, Haxhi, Kalle, Lönne, Neven-Lie, Pacino Chicco und Remus Evan.



Baby-Bildergalerie online

Wer den aktuellen Nachwuchs betrachten möchte, dem sei die Internet-Baby-Galerie der Frauenklinik unter www.frauenklinik.uni-wuerzburg.de empfohlen. Hier werden – selbstverständlich mit Einwilligung der Eltern – Fotos und Daten der Kinder veröffentlicht, die in letzter Zeit an der Klinik geboren wurden.