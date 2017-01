Bundeskanzlerin Dr. Merkel schreibt Würzburgern gute Wünsche ins Goldene Buch "Alle guten Wünsche für die Bürgerinnen und Bürger Würzburgs": Mit diesem persönlichen Gruß hat sich Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel anlässlich des heutigen Diözesanempfangs in das Goldene Buch der Stadt Würzburg eingetragen, bevor sie im Anschluss vor 2000 Menschen über Pluralität und Identität als Herausforderung und Chance sprach. *Frau Dr. Merkel hat uns in ihrem Impulsvortrag wichtige Anregungen für das Zusammenleben in Deutschland gegeben. Ich bin überzeugt, mit Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit gelingt es uns, die Herausforderungen der vergangenen Monate, in der Tausende bei uns Hilfe suchten, zu meistern“, betonte Oberbürgermeister Christian Schuchardt beim Diözesanempfang.