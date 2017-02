Partner Seiten Webhosting Webhosting Domain ab 1,79 Euro/M PHP5, MySQL5, Webktalog - Verzeich. Kostenfreies Webv-erzeichnis Frankentipps.de

Rotary Würzburg spendet 16.000 Euro an Projekte zur Unterstützung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen Bild v.l.n.r.: Stefan Wilhe . Benachteiligten Kindern aus der Region zu helfen und Integrationsprojekte zu fördern – darin sieht der Rotary Club Würzburg seit langem einen Schwerpunkt seiner Arbeit. „Wir wollen Bildungschancen stärken und damit Perspektiven für junge Menschen sichern", erklärt Präsident Stefan Fischer das Anliegen der Rotarier.

Zwei Spendenschecks hat der Club zu diesem Zweck ausgestellt.

Die Mönchbergschule erhielt eine Spende über 10.000 Euro zur Fortführung ihrer besonderen Integrationsleistung. Die Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Miteinander deutscher und nichtdeutscher Kinder und Jugendlicher im Rahmen von Projekten des gemeinsamen Lernens und Lebens zu fördern. Konkret fließt die Spende in die Projekte „Praxis Mittelschule“, „Willkommen mit Musik“ und „Weg der Kinderrechte“.

Weitere 6.000 Euro spendeten die Rotarier an den Würzburger Bildungsfonds „Mehr Chancen für Kinder". Die Bürgerstiftung initiierte den Fonds mit dem Ziel, benachteiligten jungen Menschen aus der Region mehr Chancengerechtigkeit auf dem Weg ins eigene, selbstbestimmte Leben zu schenken. Der Fonds leistet etwa Unterstützung bei der Finanzierung von Nachhilfestunden oder Sprachförderung.

Nachricht vom 2.2.17 14:17















