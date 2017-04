Hohes Interesse an Fußball und dessen Verletzungsrisiken In der Pause bestand die Mö . Das Schwerpunktthema Fußball sorgte innerhalb der öffentlichen Veranstaltungsreihe „Sport Trauma Würzburg“ für einen Teilnehmerrekord: Knapp 280 Zuhörerinnen und Zuhören kamen am 24. März 2017 ans Uniklinikum Würzburg, um sich bei fächerübergreifenden Vorträgen unter anderem über typische Verletzungen dieser Sportart sowie deren Prävention und Behandlung zu informieren. Fußball ist nach wie vor Deutschlands beliebtester Mannschaftssport. Das unterstrich auch die hohe Beteiligung an der Veranstaltung „Sport Trauma Würzburg – Schwerpunkthema: Fußball“, die am 24. März dieses Jahres am Uniklinikum Würzburg (UKW) stattfand. Annähernd 280 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen zu der öffentlichen und kostenlosen Veranstaltung in den Hörsaal des Zentrums für Operative Medizin (ZOM) an der Oberdürrbacher Straße. „Das ist der Teilnehmerrekord in den vergangenen sechs Jahren, seit wir jährlich zur Sport-Trauma-Tagung einladen“, freut sich Dr. Kai Fehske, der die Informationsreihe zusammen mit seinem Chef, Prof. Dr. Rainer Meffert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie des UKW, organisiert.



Frakturen als Folge der Blutgrätsche

Als einer der Referenten des Nachmittags präsentierte der Klinikdirektor die anatomischen Folgen der sogenannten „Blutgrätsche“. Bei diesem groben Foul wird der Gegenspieler rutschend, mit gestrecktem Bein und voller Absicht getreten. Speziell wenn die Blutgrätsche das Standbein des Spielers trifft, können Frakturen und Weichteilverletzungen die Folge sein. Je nach „Einschlagpunkt“ – ob am Unterschenkel oder am Fuß – zeigen sich typische Verletzungsmuster, die Prof. Meffert anhand von Röntgenbildern und Grafiken veranschaulichte. „Am Unterschenkel können unterschiedlich komplexe, teilweise auch offene Knochenbrüche hervorgerufen werden. Ein mögliche, wenn zum Glück auch seltene Komplikation können hier Knocheninfektionen sein, die die Behandlung und die Heilung massiv verlängern“, berichtete Prof. Meffert. Trifft die Blutgrätsche den Fuß, können rotierende und seitliche Kräfte auftreten, die Sprunggelenksfrakturen in verschiedenen Schweregraden nach sich ziehen können. Diese werden laut dem Chirurgen je nach Indikation konservativ oder operativ behandelt.



Syndesmosenrupturen im CT und MRT erkennbar

Eine weitere typische Folge der Blutgrätsche ist eine Syndesmosenruptur. Die Syndesmose ist eine bindegewebige Knochenverbindung zwischen Schien- und Wadenbein oberhalb des Sprunggelenks. „Eine Schädigung dieser Struktur kann leicht übersehen werden, da sie im Röntgenbild nur eingeschränkt beurteilt werden kann. Hier liefert die Computertomographie und vor allem die Kernspintomographie wichtige Informationen“, erläuterte Prof. Meffert und ergänzte: „Da bei der Behandlung einer Syndesmosenruptur die anatomische Reposition sehr wichtig ist, kontrollieren wir auch das Operationsergebnis mit einer weiteren CT-Aufnahme.“



Mit Training Knieverletzungen vorbeugen

Auf Knieverletzungen fokussierte der Vortrag von Privatdozent Dr. Werner Krutsch von der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie des Uniklinikums Regensburg. Der Verbandsarzt des Bayerischen Fußballverbands führte aus, dass Kniegelenksverletzungen für viele Fußballer das Karriereende bedeuten. So würde zum Beispiel in der Bundesliga ein Drittel der Spieler mit Knieverletzungen aufhören. „Über 60 Prozent der Knieverletzungen von Fußballspielern sind Meniskusschäden“, schilderte Dr. Krutsch. Leider habe dieses Knorpelgewebe ein schlechtes Regenerationsverhalten. Deshalb plädiert der Mediziner dafür, den Meniskus so lange und so weit wie möglich zu erhalten. Als letzte Möglichkeit böte sich eine Knorpeltransplantation an. Für Dr. Krutsch sind Knieverletzungen allerdings kein Pech – vielmehr könne diesen durch spezielles Training und gezielte Aufwärmübungen vorgebeugt werden.



Schulterverletzungen bei Torhütern

Dr. Lars Eden widmete seinen Beitrag am Sport-Trauma-Nachmittag dem Verletzungsrisiko von Torhütern. Laut dem Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie des UKW erleiden Keeper doppelt so viele Schulterverletzungen als Feldspieler. „Dabei sind häufig Weichteilstrukturen wie das Labrum betroffen“, berichtete Dr. Eden. Das Labrum glenoidale ist eine drei bis vier Millimeter breite, wulstige Umrahmung der Gelenkpfanne des Schulterblatts. Es vergrößert die funktionelle Gelenkfläche und vermeidet das Herausgleiten des Oberarmkopfes. Risse entstehen nach Luxationen (Auskugelung) und erhöhen das Risiko eines erneuten Ereignisses. Labrum-Verletzungen sind laut Dr. Eden in der Regel nur per Magnetresonanztomographie zu erkennen. Im Normalfall dauere es bis zu drei Monaten, bis die Betroffenen wieder im Tor stehen könnten.



Informationen aus einem weiten Themenspektrum

Neben diesen unfall- und sportmedizinischen Aspekten eröffneten neun weitere Referenten zusätzliche Blickwinkel auf den (Profi-)Fußball. Dabei ging es zum Beispiel um die wirtschaftliche Bedeutung des sportlichen Erfolgs der Würzburger Kickers, die Strukturen zur bundesweiten Talentförderung und die mentalen Voraussetzungen, die erforderlich sind, um sich im Leistungsfußball durchzusetzen.

Die nächste Veranstaltung von „Sport Trauma Würzburg“ findet am 23. März 2018 statt. Dann wird die Sportart Tennis im Mittelpunkt stehen.