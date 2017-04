Würzburg bewegt sich im Wenzelsaal feierlich beendet Mitglieder des Aktionskomit . Aktionskomitee Gesunde Stadt unter der Federführung des städtischen Aktivbüros in den Wenzelsaal im Rathaus eingeladen. In ihren Grußworten betonte die Schirmherrin von *Würzburg bewegt sich“ Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake, dass Sie mit großer Freude die Aktion schon viele Jahre unterstützt: *Hier wird mit wirklich bescheidenen Mitteln eine große Wirkkraft entfaltet“, so die Bürgermeisterin.

Geladen waren neben den 80 Anbietern und den vielen Unterstützern der Aktion auch 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Stellvertretend für die über 5000 Teilnehmer der Gesamtaktion wurden diese per Losentschied aus den eingereichten Bewegungspässen ermittelt. Auch in diesem Jahr wurden wieder über 200 Bewegungspässe fristgerecht für diese Verlosung eingereicht. Jeder der Gewinner konnte mit einem Präsent nach Hause gehen. Gutscheine für ein Sportgeschäft, Freikarten für das neue Adventure Golf des SV05 und als Hauptpreise 3 Rundflüge mit einem Motorsegler wurden verlost.

In Ihrer Dankesrede zeigte sich Sozialreferentin Dr. Hülya Düber sichtlich erfreut über die großartige Resonanz in diesem Jahr und kündigte zu gleich die Fortsetzung der Aktion an. *Würzburg bewegt sich“ zeige laut Düber, dass *es eben nicht immer nur der schweißtreibende Sport sein müsse - auch schon kleinere Bewegungseinheiten seien gesundheitsförderlich“. Nach dem offiziellen Teil wartete ein Stadtspaziergang der ganz besonderen Art auf die Gäste.

Der *Schorsch vom Meeviertel“ führte die Gruppe humorvoll durch die Gässchen und die Geschichte Würzburgs. Da staunten selbst alteingesessene Würzburger über so manche Anekdote.

Das Aktivbüro der Stadt weist darauf hin, dass *Würzburg bewegt sich“ erst wieder 2019 stattfindet, da die Aktion sich jährlich mit dem Würzburger Gesundheitstag abwechselt.