Partnerschaftsmedaille für Bernd Höland (von links: Oberbürgermeist . In Anerkennung für besondere Verdienste um die Städtepartnerschaft Würzburg/Suhl wurde Bernd Höland am vergangenen Freitag durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt die Partnerschaftsmedaille der Stadt Würzburg verliehen. Bernd Höland ist Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Freundeskreises Würzburg-Suhl. Dieser wurde im Jahr 1988 gegründet, dem Jahr in dem auch die Städtepartnerschaft mit Suhl geschlossen wurde.

Weit über die Grenzen Würzburgs hinaus bekannt wurde Höland, als er nach der Grenzöffnung 1989 bei der Ankunft vieler DDR-Bürgerinnen und Bürger in der Mainfrankenmetropole Privatunterkünfte vermittelte. Ein herausragendes Ereignis war außerdem, als im Januar 1990 ca. 2.000 Würzburger mit über 30 Bussen nach Suhl fuhren und dort herzlich empfangen wurden.

In den fast 30 Jahren seit Bestehen der Partnerschaft organisierte Höland zahlreiche Begegnungen zwischen Würzburger und Suhler Bürgern sowie Benefizveranstaltungen, führte jährlich die traditionelle Rennsteigwanderung durch und leitete unzählige weitere Aktivitäten an, wie beispielsweise erst kürzlich der Suhler Weihnachtsbaum auf dem Unteren Markt in Würzburg.

*Bernd Höland hat mit seinem unermüdlichen Einsatz die Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und Suhl seit ihrem Bestehen stark geprägt und dazu beigetragen, dass diese so lebendig war und ist“, betonte Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei der Medaillenverleihung. Die Verleihung erfolgte in Suhl im Beisein des Suhler Oberbürgermeister Dr. Jens Triebel sowie einiger Mitglieder des Freundeskreises Würzburg-Suhl. Auch Dr. Triebel würdigte sein Engagement und bedankte sich.

Bereits seit 1988 verleiht die Stadt Würzburg die Partnerschaftsmedaille als Zeichen dankender und ehrender Anerkennung an Würzburger Bürger und an Bürger einer Partnerstadt, die sich im Zustandekommen oder in der Pflege einer Partnerschaft zwischen der Stadt Würzburg und einer ihrer Partnerstädte besondere Verdienste erworben haben.