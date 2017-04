50 Jahre Unterstützung: der Dommusikverein 50 Jahre Unterstützung: der . Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hat Oberbürgermeister Christian Schuchardt die Mitglieder des Dommusikvereins im Wenzelsaal des Rathauses empfangen. *Würzburg ist eine Stadt der Musik, und dazu leistet die Dommusik einen ganz wesentlichen und absolut unverzichtbaren Beitrag“, betonte der Oberbürgermeister. Die Würzburger Dommusik sei nicht nur eine der größten, aktivsten und angesehensten Dommusiken in Deutschland. Sie spiele auch *in der kirchenmusikalischen Bundesliga“, zitierte Schuchardt den früheren Domkapellmeister Prof. Martin Berger.

*Darauf kann Würzburg stolz sein. Und wir alle können uns glücklich schätzen, in einer Stadt zu leben, in der es ein solches musikalisches Angebot der Spitzenklasse gibt.“ Dies koste aber alles auch Geld, ist sich Schuchardt bewusst, der deshalb dem Dommusikverein für seine ehrenamtliche Arbeit dankt. Das uneigennützige Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger ist ein unbezahlbarer Schatz. Ohne diesen ehrenamtlichen finanziellen und persönlichen Einsatz könnte es viele kulturelle, soziale und sportliche Angebote nicht geben, betont Schuchardt. *Das Wirken des Dommusikvereins ist dafür ein leuchtendes Beispiel.“