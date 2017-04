Willkommensgruss für Neubuerger und Erstsemester Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro Die Stadt Würzburg hat die Willkommens-Gutscheinhefte für NeubürgerInnen und Neustudierende neu aufgelegt. Einzelhändlern, Gastronomen, Unternehmen der örtlichen Gesundheits- und Lifestylebranche und öffentliche Einrichtungen haben so viele Gutscheine zur Verfügung gestellt, dass die Neubürger und Neustudenten von Rabatten und Vergünstigungen im Wert von mehreren 100 Euro profitieren können. Ziel ist es, Neuwürzburgern, die hier ihren Hauptwohnsitz anmelden, zu helfen, sich rasch in der Stadt einzuleben.

Für die Neubürgerinnen und Neubürger liegt der Vorteil in den Vergünstigungen, die sie erhalten. Die Stadt Würzburg gewinnt neue Bürgerinnen und Bürger und die Gutscheingeber können die Zielgruppe der Neubürgerinnen und Neubürger und der Studierenden in Würzburg direkt beim ersten Kontakt mit der Stadtverwaltung ansprechen und auf ihre Angebote aufmerksam machen.

Die mittlerweile fünfte Auflage der Gutscheinhefte wird ab sofort im Bürgerbüro und Einwohnermeldeamt bei der Hauptwohnsitzanmeldung an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Studierenden ausgegeben.

Der besondere Dank der Stadtverwaltung gilt allen Institutionen und Unternehmen, die Gutscheine zur Verfügung gestellt haben.