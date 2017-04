Ramadama rund um die Pleichach Dank dieser Aktion können d . An der jährlichen Flurreinigungsaktion "Ramadama" der Freiwilligen Feuerwehr Versbach nahmen in diesem Jahr etwa 30 Personen - vorwiegend Feuerwehrangehörige - teil. Darunter aktive, jugendliche, Lösch- und Ehrenmitglieder. Die Umweltstation der Stadt Würzburg unterstützte die Aktion wieder durch Stellung von Handschuhen, Sammelbehältern und Greifzangen sowie durch die Abfuhr der Abfälle durch die Stadtreiniger. In Kleingruppen eingeteilt strömten die fleißigen Helfer-/innen auf fast alle Wege, die in Wald und Flur um Versbach führen hinaus. Da die DLRG krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen konnte, wurde die Reinigung der Pleichach in diesem Jahr in professioneller Weise durch die Feuerwehr übernommen. Neben säckeweise eingesammeltem Abfall wurde diverser Metallschrott, eine Matratze und vieles andere mehr geborgen.

Die Einsammlung der an Sammelpunkten bereit gestellten Abfälle wurde dankenswerterweise durch ein Feuerwehrmitglied mit Weinbergstraktor samt Anhänger übernommen.