Grosser Bahnhof fuer wiederbelebten Bahnhaltepunkt Die symbolische Weitergabe . Die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Würzburg-Heidingsfeld West ist seit Jahren ein gemeinsames Ziel von Stadt und Landkreis Würzburg. Nachdem Staatssekretär Eck den Halt Würzburg-Heidingsfeld West als Nachrücker in das Sonderinvestitionsprogramm „Stationsoffensive Bayern“ bestätigte, wurde durch die Stadt Würzburg zwischenzeitlich auch die „Verkehrliche Aufgabenstellung“ (VAST) mitgezeichnet. In der VAST wird das Projekt und die enthaltenen Maßnahmen konkret beschrieben und durch die Projektbeteiligten bestätigt. Oberbürgermeister

Schuchardt: „Ich freue mich sehr, dass das gemeinsame Engagement von Stadt und Landkreis Würzburg nun in eine erfolgreiche Reaktivierung münden wird.“ Am vergangenen Montag hatte Landrat Eberhard Nuß zusammen mit Alexander Schraml vom Kommunalunternehmen die Wiederbelebung des Bahnhaltepunkts und dessen Finanzierung im Kreistag vorgestellt. Das Projekt soll bis Ende 2021 realisiert sein und hat ein Volumen von rund 3,5 Millionen Euro. „Ich bedanke mich bei den Bürgermeistern der Gemeinden entlang der Bahnstrecke. Alle engagieren sich gemeinsam für diesen strategisch günstig gelegenen Umsteigepunkt in Heidingsfeld“, würdigte Landrat Nuß vor Ort den Teamgeist. Im nächsten Schritt geht nun die VAST dem Landkreis Würzburg zur Mitzeichnung zu.