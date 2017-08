Ausflug mit Tageskindern - Keine Angst vor großen Tieren Ausflug mit Tageskindern - . 21 Tagesmütter aus Stadt und Landkreis Würzburg, 62 Tageskinder und einige Eltern folgten nun der Einladung zum gemeinsamen Ausflug in den Tierpark nach Sommerhausen. Kindgerecht und mit viel Geduld boten Mitarbeiter der Umweltstation Führungen durch den Tierpark an.

Ausgerüstet mit Kinderwägen und Regenschutz folgten alle mit Spannung dem tollen Angebot. Kaninchen streicheln, Auge in Auge mit Lamas und Wildschweine im Schlamm bewundern standen auf dem Programm. Anschließend konnten sich alle mit Obst und leckerem Kuchen wieder stärken. Groß und Klein erkundeten mit Begeisterung den großzügigen Abenteuerspielplatz.

Müde und glücklich begaben sich alle nach einem gelungenen Vormittag wieder auf den Heimweg.

Tagesmutter/Tagesvater ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf der gleichzeitig sehr viel Freude bereitet. Das Berufsbild der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters ist in den vergangen Jahren immer bedeutsamer geworden.

Viele Eltern sind berufstätig oder absolvieren eine Ausbildung. In dieser Zeit, in der sie ihre Kinder nicht selber betreuen können, bieten qualifizierte Tagesmütter/-väter eine familiennahe und individuelle Kinderbetreuungsform an. Tagesmütter/ väter sind eine wesentliche Säule in der Kleinkindbetreuung und leisten einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine der zentralen Aufgaben von Tagesmüttern/-vätern ist, das Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen.

Als Tagesmutter/-vater zu arbeiten ist eine attraktive Form von Selbständigkeit. Die Fachberatungsstellen der Stadt Würzburg, des Landratsamtes Würzburg sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes unterstützen die Tagesmütter/-väter durch professionelle Begleitung und Beratung und bieten regelmäßige Fortbildungsangebote. Das Tagespflegeentgelt ist gestaffelt nach gebuchter Betreuungszeit der Tageskinder. Eine entsprechende pädagogische Qualifizierung und Vorbereitung auf diese verantwortungsvolle Tätigkeit ist die Basis und eine wichtige Voraussetzung. Notwendige pädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten kann man durch einen fundierten Qualifizierungskurs erlangen.

Der nächste Kurs startet am Montag, 18. September 2017 im Amt für Jugend und Familie des Landkreises Würzburg, Zeppelinstraße 15. Die Kurse finden i. d. R. an Freitagnachmittagen und an Samstagen statt.

Bei Interesse erhalten Sie Informationen bei der Stadt Würzburg, Fachbereich Jugend und Familie, Karmelitenstraße 43, 97070 Würzburg, Claudia Ebert 0931/373750, Cornelia Reichert 0931 /373538, beim Paritätische Wohlfahrtsverband, Textorstraße 22, 97070 Würzburg, Ursula Baur-Alletsee 0931/ 55972 und beim Landratsamt Würzburg Amt für Jugend und Familie, Friesstraße 5 97074 Würzburg, Barbara Hofmann- Grande 0931/ 8003-387.