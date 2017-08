Ergebnisse des Zukunftsmarktes Rottenbauer sind online Im Zuge der Erarbeitung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für den Stadtteil Rottenbauer fand am Dienstag, den 25. Juli 2017 das erste Bürgerforum in Form eines „Zukunftsmarktes“ statt. Rund 90 Bürgerinnen und Bürger haben sich in der ersten von drei Bürgerbeteiligungen im Zuge des ISEK aktiv eingebracht, Lob und Tadel geäußert und erste Ziele zur Entwicklung Rottenbauers formuliert. Die Dokumentation des Zukunftsmarktes ist nun für Jedermann auf der städtischen Internetseite unter folgendem Link

verfügbar:

www.wuerzburg.de/415915



Letzte Chance Wikimap-Rottenbauer



Die Online-Beteiligungsplattform „Wikimap Rottenbauer“ ist für jeden, der sich noch beteiligen möchte bis einschließlich 20. August 2017 verfügbar.

www.wikimap-rottenbauer.de