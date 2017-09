Lebensmittelladen „Um´s Eck“ eröffnet am Donnerstag Andreea Costin freut sich. Und gleichzeitig ist die 20-Jährige auch ein bisschen aufgeregt. Denn am Donnerstag, 14. September eröffnet sie mit Unterstützung ihres Ausbilders Michael Klein den Lebensmittelladen „Um´s Eck“ in der Alten Kasernstraße 9. Gleichzeitig beginnt ihre Ausbildung zur Verkäuferin, die sie beim Betreiber des Geschäfts, der gemeinnützigen Caritas-Don Bosco GmbH absolviert. In dem 60 Quadratmeter großen Ladengeschäft des Bildungszentrums gibt es dann duftenden Kaffee, frische süße und herzhafte Backwaren aus eigener Fertigung, Zeitschriften, frische Blumen sowie Waren des täglichen Bedarfs von A bis Z. „Bis es losgeht, haben wir noch ordentlich zu tun“, erklärt Andreea Costin, während sie fair gehandelten Kaffee in die Regale räumt. In Kürze kommen hunderte weitere Artikel hinzu, die bis zum Eröffnungstermin eingeräumt werden.

„Wir möchten mit dem Ladengeschäft die Nahversorgung im Mainviertel verbessern, aktive Quartiersarbeit leisten und uns für unseren Stadtteil engagieren“, betont Andreas Halbig, Direktor der Caritas-Don Bosco gGmbH. Zusammen mit Ausbildungsleiter Frank Nikol freut sich er sich über das breite Sortiment von „Um´s Eck“. Dieses wird vom BBW-Standort in Gadheim um frische Backwaren und handgebundene Blumensträuße ergänzt. Auch die Ladeneinrichtung wurde in der Schreinerei des Berufsbildungswerks (BBW) von Teilnehmern passgenau gefertigt.

Zur Eröffnung am Donnerstag, 14. September lädt das Bildungszentrum alle Würzburger ein, sich ein Bild vom neuen „Lädle“ im Mainviertel zu machen. Es gibt eine Tombola, viele Überraschungen sowie Aktions- und Eröffnungsangebote. Noch etwas ist den Betreibern des Ladens wichtig: Für betagte oder weniger mobile Anwohner des Mainviertels gibt es einen kostenlosen Lieferservice: Anruf genügt.

Adresse: Ladengeschäft Um´s Eck, Alte Kasernstraße 9, 97082 Würzburg, Telefon 0931 72 08 89 28.

Öffnungszeiten: Werktags 7:30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch und Samstag Nachmittag geschlossen.