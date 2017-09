Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Würzburger Friedhogfsengel Der Engel auf dem Würzburge . Er ist ein Blickfang auf dem Würzburger Hauptfriedhof * der Friedhofsengel. Die rund 150 Jahre alte Figur birgt dabei einige Geheimnisse. Gestiftet wurde er zu Ehren der polnisch-litauischen Fürstin Ludwika Godlewska, die 1859 mit ihrem Mann Würzburg besuchte. Doch was führte das Paar nach Würzburg? Warum steht eine Zwillingsfigur in Litauen? Gästeführerin Doris Jäger-Herleth erzählt am kommenden Montag, 11. September, bei einer Veranstaltung der Gruppe Würzburg des Frankenbundes die Geschichte des Engels wie auch die berührende Geschichte einer jungen Frau.

Dieser Vortrag ist Teil der Spendenkampagne zur Sanierung des Friedensengels. Denn die bronzene Figur ist in die Jahre gekommen und benötigt dringend eine umfangreiche Sanierung.

Beginn des Vortrages ist um 18.30 Uhr im Wappensaal des Würzburger Rathauses. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne erwünscht.