Verkehrsbehinderungen anlässlich des 29. Würzburger Stadtfestes Am Freitag, den 15. September 2017, und Samstag, den 16. September 2017, findet das diesjährige Würzburger Stadtfest statt. Für Freitag sind keine wesentlichen Verkehrssperrungen veranlasst. Am Samstag muss jedoch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Würzburger Innenstadt gerechnet werden. Insbesondere ist an diesem Tag der öffentliche Parkraum im Innenstadtgebiet nur begrenzt nutzbar. Folgende Straßen werden am Samstag, ab ca. 6.00 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt:



Theaterstraße (zwischen Barbarossaplatz und der Kreuzung Ludwigstraße/Spiegelstraße), Rü-ckermainstraße, Karmelitenstraße, und Plattnerstraße (zwischen Bruderhof und Sternplatz).



Die Zufahrt zu allen Parkhäusern in der Innenstadt ist weiterhin möglich (Parkleitsystem beachten!).



Für die aufgrund der Straßensperrungen entfallenden Schwerbehindertenparkplätze werden als Ersatz hierfür der bestehende Schwerbehindertenparkplatz am Paradeplatz um 4 zusätzliche Plätze erweitert und derjenige auf der Juliuspromenade, auf Höhe der Einfahrt zum Ulmer Hof, um 5 zusätzliche Plätze erweitert.



Es wird empfohlen, im Innenstadtbereich die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen und die vorgenannten Bereiche großräumig zu umfahren.

Insbesondere bitten wir die Anwohner und sonstigen Benutzer der Parkplätze in den gesperrten Bereichen, die örtliche Beschilderung zu beachten und ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzusetzen.