Woche der Militärmusik: Scheckübergabe an die Kulturtafel Würzburg e.V. Im Mai dieses Jahres fand die Woche der Militärmusik mit einer Vielzahl von Veranstaltungen in Würzburg, Veitshöchheim und Volkach statt. Neben den Lokalmatadoren vom Heeresmusikkorps Veitshöchheim musizierten auch die Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenmusikkorps Erfurt sowie des Marinemusikkorps Kiel in unserer Region.

Abschluss und zugleich auch besondere Höhepunkt war das Benefizkonzert zu Gunsten der Kulturtafel Würzburg e.V. im Mai im Congress Centrum Würzburg. Alle drei Musikkorps musizierten unter dem Motto *Musik zwischen Tradition und Moderne“ und bewiesen einmal mehr die Vielseitigkeit und das große musikalische Repertoire der Bundeswehr.

Insbesondere das abschließende Finale, mit einem Orchester aus allen beteiligten Musikkorps begeisterte die Besucher mit einem außergewöhnlichen Musikerlebnis wie man es nur selten hören und erleben kann.



Oberbürgermeister Christian Schuchardt konnte nun im Beisein von Oberstleutnant Roland Kahle (Leiter Heeresmusikkorps Veitshöchheim) und Judith Ritzel (stellv. Leiterin Fachbereich Kultur) symbolisch den Scheck an die Kulturtafel Würzburg überreichen. Die Vertreterinnen der Kulturtafel, Regina Räder und Irmgard Güllsdorff freuten sich über die Unterstützung. Der Betrag von 1233 Euro ist für die Kulturtafel ein sehr willkommenen Beitrag und auch eine Anerkennung für ihre Arbeit. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins engagieren sich seit 2014 für Menschen mit geringem Einkommen und vermitteln kostenfreie Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen an mittlerweile über 1.000 Kulturgäste in und um Würzburg. Nähere Infos zu Kulturtafel unter www.kulturtafel-wuerzburg.de