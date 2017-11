Das Gründerlabor des ZDI Mainfranken hat seine Firsthöhe erreicht Der Würfel, der ein Quader . Am Montag wurde am *Cube“, dem zukünftigen Gründerlabor des Zentrums für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken, der Richtbaum aufgestellt. Das quaderförmige Bauwerk in Holz-Trägerkonstruktion ist ein weiterer architektonischer Blickfang des neuen Würzburger Stadtteils Hubland. Gereimte Dankes- und Segenssprüche, in luftiger Höhe vorgebracht vom Zimmermanns-Gesellen Aaron Rosenbusch, waren der Höhepunkt des Richtfests am Gründerlabor des Zentrums für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken. Am Montag, den 13. November 2017, erreichte der *Cube“ (englisch für Würfel) damit offiziell seine Firsthöhe von rund neun Metern.

Augen- und Ohrenzeugen des traditionell-feierlichen Moments waren Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Bürgermeister Dr.

Adolf Bauer und ZDI-Projektkoordinator Klaus Walther vom Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing der Stadt Würzburg sowie viele weitere am Vorhaben Beteiligte, wie zum Beispiel die maßgeblichen Architekten aus Frankfurt am Main und Würzburg.



Tragwerk aus Brettschichtholz



Fast 20 Wochen liegt der symbolische erste Spatenstich Ende Juni 2017 an der Rottendorfer Straße in neuen Würzburger Stadtteil Hubland zurück.

Nach den vergleichsweise aufwändigen Gründungsarbeiten schritt der Bau zum Ende hin sehr schnell voran: Innerhalb von nicht einmal eineinhalb Wochen errichteten die Spezialisten einer Holzbaufirma aus Kleinheubach aus weitgehend vorgefertigten Brettschichtholz-Elementen alle tragende Teile des Gebäudes. Die detaillierte Tragwerksplanung lieferte ein Würzburger Ingenieurbüro.



Das Dach wird noch in dieser Woche geschlossen



Noch im Lauf dieser Woche wird ein Autokran das aus Holzplatten bestehende Dach auf die fachwerkartige Konstruktion aus Stützen, Horizontaltraversen und Bindern heben. Anschließend werden die Seiten des Würfels mit Glasscheiben und Platten aus transluzentem Polycarbonat geschlossen.



Hell und wohnlich, inspirierend und modern



*Insgesamt streben wir ein lichtes Gebäude mit inspirierender und gleichzeitig wohnlicher Atmosphäre an, in dem potenzielle Gründer ihre innovativen Ideen effizient weiterverfolgen können“, erläutert Klaus Walther. Nach der Fertigstellung im Frühjahr 2018 soll der Cube kleine Büros und Coworking-Bereiche mit High-Speed-Internetanschluss sowie verschiedene Werkstätten beherbergen. Für die Entwicklung von Prototypen wird das Gründerlabor unter anderem mit CNC-Fräse und 3D-Drucker sowie allen Arten von Endgeräten zum Testen von neuen Apps ausgestattet.



Hintergrund:

Über das ZDI Mainfranken

In Würzburg entsteht derzeit das Zentrum für Digitale Innovationen

(ZDI) Mainfranken. Mit dieser neuen Struktur gehen die Stadt und die Region einen weiteren großen Schritt hin zu einem immer dynamischeren

High-Tech- und Gründerstandort. Gefördert vom Freistaat Bayern entsteht mit dem Zentrum eine sowohl organisatorische wie auch bauliche Plattform für die Entwicklung neuer Geschäftsideen. Aus diesen können im Idealfall neue Arbeitsplätze für Mainfranken generiert werden * sei es in neugegründeten oder bereits etablierten Unternehmen. Zu den wichtigen strukturellen Leistungen des Zentrums zählt die noch bessere Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Studierenden.



Aufgaben:

- Das regionale Potenzial für innovative digitale Produkte und Dienstleistungen heben

- Gut ausgebildeten Hochschulabsolventen Bleibe-Perspektiven aufzeigen

- Den Begriff Industrie 4.0 mit konkreten Praxisbeispielen füllen



Macher:

- Stadt Würzburg

- Uni Würzburg

- IHK Würzburg-Schweinfurt

- Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen

- Technologie- und Gründerzentrum Würzburg

- Innovations- und Gründerzentrum Würzburg

- Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt

- Region Mainfranken GmbH

- 36 Partnerfirmen der mainfränkischen Wirtschaft



Bauwerke:

Das ZDI Mainfranken wird am Hubland in Würzburg in drei neuen Gebäuden untergebracht werden:

- Ideenlabor * kreativer Freiraum, um innovative Ideen gemeinsam zu entwickeln, derzeit im Bau

- Gründerlabor * inspirierende Arbeitsumgebung, in der innovative Ideen von potenziellen Gründern weiterverfolgt werden können, derzeit im Bau

- Inkubator * Gründerzentrum, von dem aus digitale Produkte und Lösungen die ersten Schritte in den Markt machen können, in Planung



Finanzierung:

Freistaat Bayern (Förderprogramm Bayern Digital): über 6 Millionen Euro Stadt Würzburg: 2 Millionen Euro

Partnerfirmen: 250.000 Euro

Mehr dazu unter www.zdi-mainfranken.de sowie auf Facebook