1. Würzburger Schulwettbewerb Markus Westendorf gestaltet . Die Bewerbungsfrist für den 1. Würzburger Schulwettbewerb ist abgelaufen. Die Beteiligung war hoch, was beim Motto „Was-wir-schon-immer-mal-machen-wollten-wofür-aber-kein-Geld-da-war!“ vom Fachbereich Schule so auch erwartet wurde. Das breit angelegte und unbürokratische Förderprogramm, das nun im Rahmen des Schulentwicklungsplans realisiert wird, sieht für 25 Schulen eine Basisförderung in Höhe von 500 Euro vor. Fünf Schulen, die eine Fachjury besonders überzeugen, winken zusätzlich Hauptpreise in Höhe von 1000 bis 3000 Euro. „In den letzten Wochen sind insgesamt 29 Förderanträge aus allen Schultypen bei uns eingegangen“, berichtet Schulentwicklerin Nadine Bernard: „Die Jury wird entsprechend die Qual der Wahl haben.“ Zusammengesetzt wird die Jury aus den Ministerialbeauftragen für die Gymnasien und Realschulen in Unterfranken, aus dem Staatlichen Schulamt, VertreterInnen aus dem Leuchtturmprojekt Schulentwicklung aus der Stadtverwaltung, dem Fachbereichsleiter Schule und dem Kultur-, Schul- und Sportreferenten der Stadt Würzburg.



Mit dem ersten Würzburger Schulwettbewerb fördert die Stadt Würzburg gute Ideen, die etwas Neues unterstützen – eine Anschaffung, eine Veranstaltung, ein Projekt, eine Kooperation mit externen Partnern oder die Vernetzung in den Stadtteil. Den Initiatoren ist wichtig, dass die Projekte den Lebens- und Lernraum Schule nachhaltig aufwerten und der besseren Atmosphäre in einer Bildungseinrichtung dienen. Von den Innovationen sollen idealerweise möglichst viele Schülerinnen und Schüler direkt profitieren.



Wer nun zum Zuge kommt, wird bald bekannt gegeben: Am 5. Dezember erfolgt um 14 Uhr im Ratssaal des Würzburger Rathauses die große „Siegerehrung“. Die Umsetzungsphase der guten Ideen kann entsprechend noch in diesem Schuljahr erfolgen.



Ab dann werden die Projektskizzen auf der Homepage der Stadt Würzburg

(www.schulwettbewerb.wuerzburg.de) veröffentlicht und bis zur Umsetzung der Projekte immer wieder aktualisiert. So kann der erste Würzburger Schulwettbewerb auch Anregungen für neue Projekte an anderen Schulen liefern.



Diese Form der Projektförderung war sowohl eine Handlungsempfehlung des vom Würzburger Stadtrat beschlossenen Schulentwicklungsplans, mit dem sich zudem ein von Oberbürgermeister Christian Schuchardt initiiertes referatsübergreifendes Leuchtturmprojekt der Stadtverwaltung intensiv beschäftigte.