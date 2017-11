Stadt Würzburg verabschiedet Haushalt über rund 518 Millionen Euro Nach zwei Tagen engagierter Diskussionen hat der Würzburger Stadtrat mit dem Haushalt 2018 die Weichen für das kommende Jahr gestellt. Oberbürgermeister Christian Schuchardt begrüßt das Ergebnis: *Ich freue mich, dass die meisten Wünsche des Stadtrates in den Haushalt aufgenommen werden konnten.“ Kämmerer Robert Scheller freut sich nach der zweitägigen Haushaltsberatung: *Es ist auch Aufgabe der Politik und damit der Stadträte, mit eigenen Schwerpunkten die Stadt zu gestalten. Der Stadtrat hat in einer konstruktiven Debatte über viele aktuelle Themen diskutiert und somit auch viele Projekte für das kommende Jahr vorangebracht. Gleichzeitig wurde finanziell Maß gehalten, so dass wir meiner Meinung nach einen soliden und genehmigungsfähigen Haushalt 2018 aufgestellt haben.“



Haushalt der Stadt Würzburg 2018 in Zahlen:



Verwaltungshaushalt geplant: 442.768.900 Euro Verwaltungshaushalt neu: 443.088.900 Euro



Vermögenshaushalt geplant: 71.744.200 Euro Vermögenshaushalt neu: 74.967.200 Euro



Zuführungsrate geplant (Gr. 86xx): 16.725.000 Euro Zuführungsrate neu (Gr. 86xx): 18.480.000 Euro



Netto-Neuverschuldung geplant: 0 Euro

Netto-Neuverschuldung neu: 0 Euro