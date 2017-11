Fünf Jahre *Tauch nicht ab“ * noch Schwimmhelfer gesucht Seit fünf Jahren gibt es die Aktion *Tauch nicht ab * lern Schwimmen“. Zu diesem Jubiläum und zugleich zum zehnten Treffen der ehrenamtlichen Schwimmhelfer gibt das Schulreferat der Stadt Würzburg eine Broschüre heraus. Diese Broschüre wird am kommenden Dienstag, 28.November, in einem Pressegespräch vorgestellt. Beginn des Gesprächs ist um 16 Uhr im Besprechungsraum *Rochester“ im Würzburger Rathaus. Mit Hilfe der Broschüre versucht das Schulreferat unter anderem weitere ehrenamtliche Schwimmhelfer zu gewinnen, da der Bedarf an den Schulen stetig steigt. Deshalb enthält die Broschüre unter anderem Informationen rund um die Kampagne. Auch kann sich der Leser in ihr über Baderegeln und Vereine rund um den Wassersport informieren und sich an Hand von Aussagen der beteiligten Schülerinnen und Schüler ein Bild des Ehrenamtes machen.