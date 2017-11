Weihnachtsbüchlein 2017 Kleines Geschenk und Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit Traditionell zum Beginn der Advents- und Vorweihnachtszeit hat die Stadt Würzburg das Weihnachtsbüchlein mit einer Auswahl von Weihnachtsliedern neu aufgelegt. Das Weihnachtsbüchlein erscheint als Liederheft zum traditionellen „Offenen Weihnachtssingen“, in diesem Jahr am 3. Adventssonntag, 17. Dezember 2017 18:00 Uhr, auf dem Ehrenhof des Rathauses.



Es dient auch als kleiner Begleiter durch die Würzburger Weihnacht und für den Bummel über den Weihnachtsmarkt. Ein Plan der Weihnachtsmarktstände ist ebenso beinhaltet wie das Veranstaltungsprogramm der Weihnachtsmarktbühne. Außerdem im Büchlein enthalten ist ein leckeres Gebäckrezept zum Nachbacken von Würzburgs Traditionscaféhaus Michel, eine Weihnachtsgeschichte in fränkischer Mundart von Doris Alberth und ein interessanter Bericht über das Glockenspiel der Neubaukirche. Herzstück des farbigen Heftes ist und bleibt die Auswahl bekannter und traditioneller Weihnachtslieder mit Noten.



Das seit 1981 erscheinende Büchlein wird alljährlich den Bürgerinnen und Bürgern und den Gästen Würzburgs seitens der Stadt als Geschenk angeboten. Es wurde in diesem Jahr durch die Stadtgrafik mit Bildern des über Würzburg hinaus bekannten Kinderbuchillustrators Markus Zöller gestaltet. Herr Zöller hat mit viel Freude und viel Enthusiasmus die künstlerische Patenschaft übernommen, wofür die Stadt ihm herzlich Danke sagen will.



Das Weihnachtsbüchlein ist ab dem 1. Dezember an den Marktständen, im Bürgerbüro und in der Tourist Information im Falkenhaus kostenlos erhältlich. Am 3. Adventssonntag wird das Büchlein zum Weihnachtssingen auf dem Rathaushof verteilt.



Weitere Informationen unter: www.wuerzburg.de/weihnachtsmarkt