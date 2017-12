Friedensreich-Hundertwasser-Schule setzt sich für ein Leben ohne Kinderlaehmung ein re vo: Dr. Hülya Düber Sozi . „Die Aktion „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ hat mich schon seit einiger Zeit begeistert. 500 Deckel zu je zwei Gramm bringen eine Impfung gegen die hochansteckende Infektionskrankheit Polio, Poliomyelitis oder Kinderlähmung. Erst 1960 wurde ein Impfstoff entwickelt, dank dessen die Erkrankungen von mehreren 100 000 auf etwa 1000 pro Jahr sanken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO strebt die Ausrottung der Kinderlähmung in den nächsten Jahren an.

Besorgniserregend sind die im Jahr 2014 neu aufgetretenen Fälle in Kamerun, Pakistan und Syrien“, erklärt Klassenlehrerin Birgit Reinhart. In der Friedensreich Hundertwasser-Schule werden seit langer Zeit hochwertige Plastikdeckel von Schraubflaschen nicht weggeworfen, sondern gesammelt.

Zunächst war nur eine Klasse mit Feuereifer dabei. Als sich dann auch Schulleiter Wolfgang Oppmann für diese Sammelaktion stark machte und fleißig Verschlüsse beisteuerte, sprang der Funke auf die gesamte Schulfamilie über. Seit diesem Jahr sammeln nun alle von Klein bis Groß die wertvollen Kunststoffdeckel.

Diese Plastikdeckel bestehen aus Polyethylen HDPE, einem hochwertigen und gut recycelbaren Kunststoff, die dann an Recyclingbetriebe verkauft werden. Der Erlös fließt in die Kampagne „End Polio now“.

Die an der Friedensreich Hundertwasser-Schule gesammelten Deckel wurden nun an Dr. Hülya Düber, Leiterin des Jugend-, Familien- und Sozialreferats der Stadt Würzburg und Siegfried Scheidereiter, Koordinator des Sozialreferats Würzburg, übergeben. Dr. Düber wird den wertvollen Rohstoff an die Würzburger Stadtreiniger weiterleiten. Sieben Sammelstellen wurden von den Stadtreinigern eingerichtet. So eine beeindruckende Menge von 60 Kg habe es bislang aber noch nicht gegeben.

„Wir hatten gehofft, dass sich der Sammelbehälter nach und nach für den guten Zweck füllt. Ein solch großes Sammelergebnis ist überwältigend“, strahlt Dr. Düber. (Bild rechts vorne).

Angesichts ihres großen Erfolges wollen die Schülerinnen und Schüler der Friedensreich Hundertwasser-Schule unbedingt das Sammeln fortführen.“