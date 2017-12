Stadtrat berät über italienische Freundschaft Die Stadträte Antonino Peco . Siracusa. Mit diesem Abkommen soll den Bürgerinnen und Bürgern von Siracusa und von Würzburg eine engere Zusammenarbeit ermöglicht werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Übereinkunft im Sinne einer Städtepartnerschaft, sondern um eine Städtefreundschaft.

Zu Vorbereitung dieser Freundschaft waren die beiden Stadträte Emanuele La Rosa und Antonino Pecoraro drei Tage in Siracusa. Am Anfang ihres Aufenthaltes trafen sich die beiden Stadträte mit Vertreter des Kulturleben Siracusas aus den Bereichen Musik, Kino, Museen und Literatur. Dabei tauschten sich die Beteiligten über mögliche gemeinsame Projekte aus. So ist das, Museo del papiro (Papyrus Museum), beispielsweise an einem Austausch mit einem Würzburger Museum interessiert.

Bei einem Treffen mit den verantwortlichen Assessoren Silvia Spadaro und den, für das Protokoll zuständigen Mitarbeiter, Gaetano Azzia, im Rathaus stellten die beiden Würzburger Stadträte ihre Heimatstadt mit Hilfe von Infomaterial und weitere Präsentationen vor.

Auch der Besuch beim Erzbischof Pappalardo trug Früchte. Ein Brief von Vertreten der Würzburger Kirchen an ihn wurde mit Freude angenommen.

Eine Pilgerfahrt nach Siracusa ist voraussichtlich für 2019 geplant.

Im weiteren Verlauf der Reise wurden viele Aspekte wie das italienische Filmfest Würzburg oder die Kooperationen mit dem Mainfranken Theater, Museen, Hotels und Gaststättenverband angesprochen.