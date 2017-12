Weihnachtsgrusswort Oberbuergermeister Christian Schuchardt Christian Schuchardt (Bild: . Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger rund um das Würzburger Rathaus sind die Weihnachtsvorboten „alle Jahre wieder“ nicht zu übersehen: Der Weihnachtsmarkt hat – auch dank der Fußgängerzonenerweiterung in der Spiegel- und Eichhornstraße – seine Strahlkraft in und weit über die Region hinaus. Spätestens mit dem Weihnachtssingen im Rathaus-Innenhof, das in diesem Jahr von 2000 Stimmen getragen wurde, kehrt unter dem herausgeputzten Grafeneckart eine besinnliche Stimmung ein; Zeit kurz zurückzuschauen, Danke zu sagen und auch für einen kleinen Ausblick auf 2018.



Das Jahr 2017 wird aus Würzburger Sicht mit einigen Themen und Projekten verbunden bleiben. Nicht immer nur aus Sicht der Stadtverwaltung, wenn ich beispielsweise an große Jubiläen wie „60 Jahre DAHW“ oder „200 Jahre Koenig & Bauer“ denke. Mit diesen zwei Institutionen haben wir gerne zusammen gefeiert: sie stehen für

(soziales) Engagement, Innovationskraft und Beständigkeit – und somit auch exemplarisch für den Standort Würzburg als solchen.



Diese Attribute lassen sich auch einigen Themen zuordnen, die uns das Jahr über beschäftigt haben und wo wir Schritte nach vorne machen konnten. Der Kardinal-Faulhaber-Platz darf in einem Rückblick natürlich nicht fehlen. Ganz gleich für welche Lösung man sich einsetzte, einige Erkenntnisse dürften nach dem Bürgerentscheid unstrittig sein. Mit einer Wahlbeteiligung von 41,5 Prozent hat die Entscheidung nun eine große demokratische Legitimation. Und meines Erachtens verdienen Baureferat und Gartenamt für die schnelle Umsetzung des heutigen Park-Entwurfs ein großes Lob. Die attraktiv gestaltete Übergangslösung erleichterte es auch den Unterlegenen in dieser Abstimmung, dieser Variante der Innenstadtentwicklung viel abzugewinnen. Wir nehmen dieses Abstimmungsergebnis auch insofern sehr ernst, weil wir uns an anderen Stellen in der Stadt den gleichen klimatischen, ökologischen und nachhaltigen Zielen verpflichten, die in dieser Debatte ausschlaggebend waren. Konkret bedeutet dies: eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans, eine konsequente Förderung des Radverkehrs, ein klares Bekenntnis zur Straßenbahnlinie 6 und Park & Ride statt Parksuchverkehr.



Nach der Landesgartenschau geht es am „Faulhaber-Park“ an die finale Gestaltung. Damit ist ein weiteres wichtiges Stichwort genannt. Auf das Jahr 2018 haben wir nicht nur seit Jahren hingefiebert, wir haben auch seit Jahren darauf hingearbeitet. Dies zeigt sich dieses Jahr exemplarisch am Zentrum für Digitale Innovationen, dessen Cube sich wie auch der neue Tower bereits über dem Gelände erhebt. Wir durften auch gleich im Dutzend neue Straßen widmen und bis heute hat uns trotz einer rekordverdächtigen und logistisch aufwändigen Bautätigkeit am Hubland noch keine Schreckensnachricht erreicht, die den äußerst ambitionierten Zeitplan bis zur LGS-Eröffnung am 12. April gefährden würde. Zahlreiche Investoren, Partner aber auch insbesondere die Stadtverwaltung zeigen hier für alle überdeutlich: „Wir können mit Druck gut umgehen und Stillstand war vielleicht einmal gestern!“ Zum Baustellenfest am 22.

Oktober kamen 15.000 Interessierte. Dieses großartige Interesse am Hubland stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir auch 2018 mit vielen Besuchern und somit einer guten Einnahmesituation rechnen dürfen.



In den vergangenen Haushaltsberatungen zeigte sich einmal mehr, dass Würzburg gut dasteht und auch große Projekte schultern kann, zu diesen großen Projekten zählen aber nicht nur Investitionen in Gebäude und Straßen, uns gelingt auch seit Jahren – durch viele freiwillige Leistungen – ehrenamtliche Arbeit und Netzwerke in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport abzusichern. Dies soll auch stets ein Dankeschön für diejenigen sein, die in Sachen Gemeinwohl bereits in Vorleistung gegangen sind. Ich möchte auch diese Gelegenheit noch einmal nutzen und mich bei allen Menschen bedanken, die Würzburg im Jahr 2017 zu einem lebenswerten Ort gemacht haben.



Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit. Starten Sie gesund und voller Elan in ein für Würzburg ganz besonderes Jahr 2018!



Ihr



Christian Schuchardt