Volles Haus beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim im Congress Centrum Würzburg Heeresmusikkorps Copyright: . Ein volles Haus mit rd. 1.500 Konzertbesuchern hatte das Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter seinem Leiter, Herrn Oberstleutnant Roland Kahle. Die Gäste wurden von den 60 Musikern zu einer musikalischen Reise um die Welt eingeladen. Darunter Stationen, die auch die Veitshöchheimer Soldatinnen und Soldaten in dem letzten Jahr absolvierten. Sie kamen weit herum, auch in den Krisenregionen dieser Welt, von Afghanistan bis Mali war das Musikkorps unterwegs.



Da blieb es nicht aus, dass der Chef des Heeresmusikkorps Veitshöchheim, die große Politik ansprach und dazu aufrief, den Frieden zu wahren. Fast mit gleichlautenden Worten hatte Herr Oberbürgermeister Christian Schuchardt in seiner Begrüßung gefordert, dass mehr Vernunft in die Welt einkehren möge, damit der Frieden gewahrt wird. Alle Soldatinnen und Soldaten, die in den Krisenregionen ihren schwierigen Dienst verrichten sollen wohlbehütet und gesund wieder in den Kreis ihrer Angehörigen zurückkehren. Diese Worte fanden bei den Gästen des Konzertes großen Zuspruch.



Was ein Musikkorps in wuchtiger Fülle an Schalldruck erzeugen kann, zeigten die Heeresmusiker in brillanter Fülle während des ganzen Konzertes. Der zweite Teil des Konzertes war mehr weihnachtlich gestimmt. Es gab da eine junge Dame, Luisa Ruckdeschl, eine Gymnasiastin aus Hof, die mit ihren kaum 17 Jahren im Duett mit Stabsfeldwebel Markus Lenhardt – die Herzen der Zuhörer eroberten. Im Solo und Duett zeigte die junge Frau, mit welch einer umfangreichen, klangvollen Stimme sie ausgestattet ist.



Es war ein voller Musikgenuss, das Heeresmusikkorps Veitshöchheim mit Luisa Ruckdeschl und Markus Lenhardt zu erleben. Das Publikum ging richtig mit und viele Songs konnten aktiv mitgesungen werden. Ein lockeres Sing along mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim, das mit „All I Want For Christmas Is You“, „White Christmas“ wunderbare Vorfreude auf Weihnachten vermittelte - und dem bekannten Weihnachtslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ andächtig endete.



Stehende Ovationen und minutenlanger Applaus waren Ausdruck des beeindruckenden Konzertes und Dankes, den das begeisterte Publikum des Adventskonzertes dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim entgegen brachte.

Voll des Lobes für das Heeresmusikkorps Veitshöchheim, bedankte sich auch Herr Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei den Musikerinnen und Musikern und dem „Chef“, Herrn Oberstleutnant Roland Kahle.



Der Reinerlös des Konzertes in Höhe von ca. 5.000,- € ist für inklusive Aktivitäten von Senioren und Menschen mit Behinderung der Arche, einer Einrichtung des Diakonischen Werkes Bayern in Würzburg und der Beratungsstelle für Senioren zur Verfügung gestellt worden.