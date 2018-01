In 25 Jahren ueber 40 000 Euro erbacken Bild: Christian Weiß Rund 100 Kilogramm Plätzchen- und Lebkuchenteig haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Casinos in der Vorweihnachtszeit verbacken. Damit konnte das Team um Casinochef Guido Keupp mit 3800 Euro nun eine Rekord-Spendensumme an Simon Kuttenkeuler, Vorsitzender des Fördervereins der Kinderklinik am Mönchberg, überreichen. An der traditionellen Aktion beteiligen sich viele: Die Zulieferer spenden Zutaten, die Außenstellen des Casinos sind ebenfalls Verkaufsstellen und auch der Würzburger Stadtrat leistet durch ein Trinkgeld für das Catering zur Jahresschlusssitzung einen Beitrag zur Spendensumme. Seit Beginn der Aktion vor 25 Jahren sind so bereits über 40.000 Euro zusammen gekommen. Das Geld bedeutet stets mehr Lebensqualität für die kleinen - meist mehrfach behinderten - Patienten.