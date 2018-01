Standpunkt e.V. zahlt TierTafel die Miete 8000 Euro hat Standpunkt e.V., ein Hilfsprojekt für Menschen und Tiere in Not der Geschäftsführer und Mitarbeiter von Flyeralarm, der TierTafel Würzburg gespendet. Mit dem Geld kann der kleine Verein ein ganzes Jahr lang Miete und Nebenkosten für seine Ausgabestelle in der Wöllergasse 2 bezahlen. Standpunkt-Repräsentantin Claudia Hahn (rechts) überreichte den symbolischen Scheck an TierTafel-Vorsitzende Gisela Schmidt. „Standpunkt ist selbst im Tierschutz aktiv und hilft in Notsituationen“, erklärte Claudia Hahn. Und weil die TierTafel bedürftigen Mitbürgern bei der Versorgung ihrer Tiere hilft, sei das Geld hier in guten Händen: „Wenn Menschen in finanzielle Nöte geraten und die Versorgung Ihres Tieres nicht mehr sichergestellt ist, ist die Verzweiflung groß. Hier springt die Tiertafel ein. Sie hilft mit Futter und gibt Zuschüsse zu Tierarztkosten. Dieses Engagement unterstützen wir gerne“. Weitere Infos unter www.tiertafel-wuerzburg.de oder www.standpunkt-ev.de.