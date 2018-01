Faschingszüge im Stadtgebiet Würzburg Die Fachabteilung Ordnungsaufgaben weist darauf hin, dass während des *Großen Faschingszuges“ am Sonntag, 11. Februar, ab 11.55 Uhr und während des Faschingszuges in Würzburg-Heidingsfeld am Dienstag, 13. Februar ab 14.33 Uhr mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. Insbesondere sind an den v.g. Tagen auf der Zugstrecke des *Großen Faschingszuges“ abgestellte Fahrzeuge bereits ab 6.00 Uhr in Würzburg-Heidingsfeld ab 11.00 Uhr zu entfernen.



Es ergeht deshalb die Bitte an die Anwohner und Autofahrer, ihre Fahrzeuge während der Faschingszüge nicht auf der Zugstrecke abzustellen und die aus diesem Anlass erlassenen Halteverbotsbeschränkungen zu beachten.



Zugstrecke für den *Großen Faschingszug“:

Ludwigstraße * Theresienstraße * Kroatengasse * Semmelstraße * Textorstraße * Haugerpfarrgasse * Obere Juliuspromenade * Dominikanerplatz * Schönbornstraße * Kürschnerhof * Domstraße * Augustinerstraße * Sanderstraße * Sanderring (Auflösung des Zuges)



Zugstrecke für den Faschingszug in Würzburg-Heidingsfeld:

Winterhäuser Straße * Klosterstraße * Wenzelstraße * Mergentheimer Straße * Wendelweg - Andreas-Grieser-Straße * Klingenstraße * Wenzelstraße * Mergentheimer Straße (Auflösung des Zuges)



Zusätzlich wird noch darauf hingewiesen, dass während des am Samstag, den 10.02.2018 um ca. 12.11 Uhr stattfindenden Kindermaskenzuges mit Verkehrsbehinderungen auf nachfolgender Strecke gerechnet werden muss.



Zugstrecke des Kindermaskenzuges:

Balthasar-Neumann-Promenade/Rennweg * Theaterstraße * Barbarossaplatz * Obere Juliuspromenade * Dominikanerplatz * Schönbornstraße * Kürschnerhof * Domstraße * Platz am Vierröhrenbrunnen (Auflösung).