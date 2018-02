Aktion „Sauberes Lengfeld“ – jeder kann mitmachen! Am Samstag, den 3. März 2018 von 10.00 bis 12.30 Uhr findet die Aktion „Sauberes Lengfeld“ statt. Der Bürgerverein Lengfeld lädt die Bevölkerung ein, an der Sammlung von „wilden Müll“ im Stadtbezirk Lengfeld teilzunehmen. Die Sammelaktion beginnt um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz. Ab 12.30 Uhr gibt es für die freiwilligen Helfer eine Brotzeit und Getränke im Gemeinderaum des Ökumenischen Zentrums, gesponsert vom ROCK INN, Ohmstraße, Metzgerei Schömig, Laurentiusstraße, Bäckerei Rösner, Herzstraße und Muth Bewässerungstechnik und Mähroboter, Am Hölzlein.



Mitarbeiter der Umweltstation der Stadt Würzburg stellen Plastiksäcke, Eimer, Handschuhe und Zangen zur Verfügung und sorgen für eine richtige Sortierung der Abfälle. Um die Entsorgung der Abfälle kümmern sich die „Stadtreiniger“. Kinder können nur in Begleitung eines verantwortlichen Erwachsenen teilnehmen. Wir bitten Sie, besonders unter Berücksichtigung der Witterung und des Vorhabens auf angepasste Kleidung und festes Schuhwerk zu achten.



Der Bürgerverein und die Umweltstation hoffen auf eine rege Beteiligung der Lengfelder und bedanken sich schon jetzt bei allen Aktiven, die am Samstag an dieser Aktion teilnehmen.