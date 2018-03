Scheckübergabe: Frauen in Altersarmut - ein Projekt des Zonta Club Würzburg Electra (v.l.n.r.) Frau Dr. Edith R . Der Zonta Club Würzburg Electra gehört zu den bundesweit 134 Clubs mit ca. 4.600 Mitgliedern. Weltweit setzen sich über 33.000 Mitglieder für die Belange von Frauen ein. Die Mitglieder des Zonta Club Würzburg Electra unterstützen und fördern Frauen durch unterschiedliche Projekte. Sehr erfolgreich verlief bereits im ersten Jahr der „aktive Part“ des Projekts „Frauen in Altersarmut“. Dabei kooperiert ein Zonta-Arbeitskreis mit der städtischen Beratungsstelle für Senioren. Diese unterhält einen bayernweit einmaligen Nothilfefonds für Seniorinnen und Senioren, für den Zonta soeben 2.500 Euro spendete. Seit Projektstart konnten insgesamt 15.000 Euro an den Fonds übergeben werden. Regelmäßige Benefizveranstaltungen wie beispielsweise die jährliche Rallye können diese Projekte unterstützen.

In dem Projekt „Frauen in Altersarmut“ werden neben der finanziellen Unterstützung auch Informationsveranstaltungen durchgeführt. Hier sollen junge Frauen und Männer für das Thema „Altersarmut“ sensibilisiert werden.