Achim Könneke ist neuer Kultur-, Schul- und Sportreferent der Stadt Würzburg Der neue Kultur-, Schul- un . Zum neuen Kultur- Schul- und Sportreferenten der Stadt Würzburg ist gewählt. Mit 27 von 50 gültigen Stimmen entschied sich der Stadtrat im zweiten Wahlgang für Achim Könneke. Oberbürgermeister Christian Schuchardt gratulierte dem neuen Referenten: *Ich freue mich über die rasche qualifizierte Nachbesetzung und freue mich auf das gemeinsame Arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Wir haben einen hervorragenden Referenten gefunden, der das Referat kompetent leiten und in den kommenden Jahren wertvolle Impulse im Bereich der Kultur, der Schulen wie auch des Sportes setzen wird.“ Könneke, der die Sitzung im Ratssaal verfolgte, nahm die Wahl direkt im Anschluss an.

Achim Könneke kommt aus Freiburg nach Würzburg. Dort war er seit 2003 Direktor des städtischen Kulturamts und somit für Kulturverwaltung, Kulturamt, Städtische Galerie und Stadtarchiv zuständig. Nach dem Lehramtsstudium in den Fächern Philosophie, Deutsch und Kunst war Könneke zunächst journalistisch tätig. Ab 1991 übernahm er für verschiedene Stadtverwaltungen Führungspositionen im kulturellen Bereich. Hamburg und Stuttgart waren hierbei die wichtigsten Stationen.

*Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in der schönen Stadt Würzburg“, so Könneke.