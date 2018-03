Mit dem E-Bike schneller ans Ziel Vanessa Seufert vom Caritas . Die sechs Mitarbeiter des Außenwohnens im Christophorushaus der gemeinnützigen Caritas-Don Bosco GmbH kommen ab sofort schneller ans Ziel. Bisher waren die Sozialpädagogen und Heilerziehungspfleger des Bildungszentrums mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs, um im Stadtgebiet die Betreuung der rund 20 Jugendlichen in den Außenwohnungen zu gewährleisten. Ein E-Bike sorgt nun dafür, dass sie ab sofort noch schneller und umweltfreundlicher anzukommen.

„Wir finden es toll, dass wir bei der Begleitung unserer Jugendlichen im Stadtgebiet nun auch ein E-Bike einsetzen können“, betont Sozialpädagogin Vanessa Seufert bei der Übergabe. „Zum einen entfällt das Parkplatzproblem, zum anderen sind wir so näher an der Lebenswelt unserer jugendlichen Klienten.“

„Zu unserem Fuhrpark zählt neben herkömmlichen Pkws und Kleinbussen seit 2016 auch ein Elektroauto“, erläutert Qualitätsmanagement-Beauftragter Frank Matzer. Mit dem umweltfreundlichen Fahrzeug habe man durchweg positive Erfahrungen gesammelt, zudem sorgten die Auszubildenden der Abteilung Karosseriebearbeitung für die bestmögliche Instandhaltung des gesamten Fuhrparks. Soweit sich das E-Bike im Alltag bewährt, sollen an den Standorten des Bildungszentrums am Schottenanger und in Gadheim weitere umweltfreundliche Elektrofahrräder folgen.